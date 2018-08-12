Göbek eriten tavsiyeler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşenur Servet
Yoğurt
Yüksek kalsiyum kaynağı yoğurt, yağları eritmeye yardımcıdır. Yapılan araştırmalara göre her gün yoğurt tüketen kişiler, tüketmeyenlere göre yüzde 22 daha fazla kilo vermiştir.
Yeşil çay
Günde 3 fincan yeşil çay içmek yağ yakımına yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürdüğünden hipotansiyon hastalarının dikkatli kullanması gerekir.
Yumurta
Kaliteli protein kaynağı yumurta, kas yapımını destekler, tok tutar. Yanında ceviz ve bol yeşillik tüketerek daha uzun süre tokluk ve lif dengesi sağlayabilirsiniz.
Ananas
İçeriğindeki C vitamini sayesinde antioksidan etkiye sahiptir. Ödem atıcı ve sindirim sistemini çalıştırıcı özelliği de vardır. Maydanozla beraber tüketildiğinde daha çok ödem atar.
Çiğ badem
Çiğ badem sizi tok tutar, yağ yakar ve açlık hissinizi azaltır. Kavrulunca içeriğindeki protein ve sağlıklı yağlar gittiği için mutlaka çiğ olarak tüketilmelidir.
İşte sizlere göbek eriten ve yapımı çok pratik bitki çayı tarifi:
-1 poşet yeşil çay
-1 tutam biberiye
-Taze nane yaprakları
-3-4 adet limon dilimi
Malzemelerin hepsini kaynamış sıcak suda 10-15 dk demleyin. Gün içinde tüketebilirsiniz.