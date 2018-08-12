Göbek eriten tavsiyeler

Bel ölçüsü kadınlarda 88 cm, erkeklerde ise 102 cm’in üzerindeyse sağlık açısından risk grubundasınız demektir. Göbeğinizi eritmek için işe beslenmenize dikkat ederek başlayabilirsiniz...

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşenur Servet

Yoğurt

Yüksek kalsiyum kaynağı yoğurt, yağları eritmeye yardımcıdır. Yapılan araştırmalara göre her gün yoğurt tüketen kişiler, tüketmeyenlere göre yüzde 22 daha fazla kilo vermiştir.

Yeşil çay

Günde 3 fincan yeşil çay içmek yağ yakımına yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürdüğünden hipotansiyon hastalarının dikkatli kullanması gerekir.

Yumurta

Kaliteli protein kaynağı yumurta, kas yapımını destekler, tok tutar. Yanında ceviz ve bol yeşillik tüketerek daha uzun süre tokluk ve lif dengesi sağlayabilirsiniz.

Ananas

İçeriğindeki C vitamini sayesinde antioksidan etkiye sahiptir. Ödem atıcı ve sindirim sistemini çalıştırıcı özelliği de vardır. Maydanozla beraber tüketildiğinde daha çok ödem atar.

Çiğ badem

Çiğ badem sizi tok tutar, yağ yakar ve açlık hissinizi azaltır. Kavrulunca içeriğindeki protein ve sağlıklı yağlar gittiği için mutlaka çiğ olarak tüketilmelidir.

Özel bir çay tarifi

İşte sizlere göbek eriten ve yapımı çok pratik bitki çayı tarifi:

-1 poşet yeşil çay

-1 tutam biberiye

-Taze nane yaprakları

-3-4 adet limon dilimi

Malzemelerin hepsini kaynamış sıcak suda 10-15 dk demleyin. Gün içinde tüketebilirsiniz.