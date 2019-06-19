Göbek kordonu bakımı nasıl yapılır? İşte göbek bağı temziliğinde dikkat edilmesi gerekenler…

Bebeğini yeni kucağına alan annelerin aklına gelecek en önemli sorulardan biri göbek kordonu bakımıdır. Bebeğin anne karnındaki yaşam kaynağı olan bu kordon doğumdan sonra özenli bir bakım gerektirir. Aslında kolay olan bu bakımın en önemli unsurlarından biri tabi ki hijyendir. Sonrasında bilmeniz gereken bazı teknikler vardır. Peki göbek kordonu bakımı nasıl yapılır? Yenidoğan göbek kordonu bakımı ile ilgili bilmeniz gerekenler..

Göbek kordonu iyileşme süreci bir veya üç hafta arasında değişmektedir. Günde en az iki kere mikrop kapma olasılığına karşı pansuman ve temizlik işlemleri yapılmalıdır. Henüz yeni kesilmiş göbek kordonu ilk birkaç gün boyunca şiş ve jel görünümünde olabilir. Ayrıca doktorunuzun size önerdiği anti-septik solüsyon bebeğinizin göbeğini enfeksiyonlara karşı korur iyileşme sürecini hızlandırır.

GÖBEK KORDONU BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bebeğinizin kordonu açık yara görünümünde olduğu için mikroplanmaya hazır olan göbek kordonu kalıntısını tamamen iyileşip üstü kapanana kadar takip etmek gerekir. Önemli bir diğer unsur ise erken düşmesi için göbek kordonuna müdahale etmemeliyiz. Göbek kordonu vakti geldiğinde kendi kendine düşecektir. Uygulayacağınız hijyen kuralları kapsamında bu dönemi atlatmak cok daha kolay olacaktır.

GÖBEK KORDONU BAKIMI NASIL YAPILIR?

Göbek kordonu bakımını aşama aşama uygulamaya gelirsek bilmeniz gerekenler şunlardır;

– Temizliğine dikkat edilmelidir. Temizleme işlemine başlamadan önce ellerimizin temiz olmasına özen göstermeliyiz.

– Bebeğinizin kordonunu sağa sola hafifçe çevirerek yumuşak hareketlerle silmeliyiz. Göbek kordonunu incitmeden tutarak etrafındaki kıvrımlara doğru nazikçe temizleyiniz.

– Bölgenin tamamen kuru kalması gereklidir. Göbek kordonu kuru kaldıkça ve hava aldıkça iyileşme süresi bir o kadar hızlanır. – Bebeğinizin bezini sık aralıklarla değiştirin. Bezlerken ön kısmını katlayarak bölgenin hava almasını sağlayınız.

– Banyo esnasında dikkat edin göbek bağı düşene kadar haftada iki veya üç kez banyo yaptırmanız yeterli olacaktır.

– Bebeğin göbeği iyileşinceye kadar küvetinde yıkamamanız gerekir. Göbek bağı düşünce özellikle yaz aylarında hemen hemen her gün yıkayabilirsiniz.

– Kordon düştükten sonra birkaç damla kan görülebilir. Bu normal bir durumdur. Göbek bağı düştükten sonra akıntı renginde şiddetli kanama gördüğünüz takdirde mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.