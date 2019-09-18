Göbek kordonu, rahimdeki bir bebeği annesine bağlar. Bebeğinizin midesindeki bir açıklıktan rahimdeki plasentaya kadar uzanır. Yaklaşık 50-60 cm uzunluğundadır. Peki, Göbek kordonu nasıl oluşur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bir bebekte gebe kaldıktan sonra plasenta ve göbek kordonundan oluşan bir destek sistemi gelişmeye başlar. Bu iki yapı, sağlıklı bir hamileliği sürdürmek için şarttır. Göbek kordonu, anne ile gelişen fetüs arasında bir bağlantıdır. Göbek kordonu gelişmekte olan fetüs için üç fonksiyona sahiptir: oksijen sağlar, besin sağlar ve karbondioksit bakımından zengin ve besinlerde tükenen kanın çekilmesine yardımcı olur. Peki, Göbek kordonu nasıl oluşur? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

GÖBEK KORDONU HAKKINDA

Göbek kordonu plasentayı fetusa bağlayan yaşam çizgisidir. Göbek kordonunun bir ucu bebeğin eşi olarak da bilinen plasentaya, diğer ucu ise bebeğin göbeğine bağlıdır. Annenin vücudu ile bebek arasında iletimi sağlar.

Göbek kordonunun üç ayrı işlevi vardır. Öncelikle, yenidoğan için bir kan kaynağı görevi görür. Bu özellikle önemlidir, çünkü fetüs nefes alamaz (ne işleyen ciğerlere ne de bir oksijen kaynağına sahip değildir) ve böylece fetüsün yaşaması gereken oksijeni elde etmesine izin verir. Fetüsün yiyecek almasının hiçbir yolu olmadığından göbek kordonu ayrıca kaloriler, proteinler, yağlar ve ayrıca vitaminler ve besinler de dahil olmak üzere bir besin kaynağı görevi görür. Göbek kordonu ayrıca; oksijeni ve besleyici özelliği tükenmiş olan kanı fetustan uzaklaştırarak maternal dolaşıma aktarılmasına hizmet eder.

Göbek kordonu fetüse karnın içinden girer ve ikiye ayrılır. Biri karaciğerde hepatik portal veni ile birleşir, diğeri ise inferiorvena kava ile kalbe bağlanır. Bu iki dal, fetüsün vücudunda bir devre oluşturur ve dışarıdaki göbek kordonuna yeniden bağlanır. Bebek doğduktan sonra kordon kesilir. Kalan kısım iyileşir ve bebeğin göbek deliğini oluşturur.

GÖBEK KORDONU NASIL OLUŞUR?

Göbek kordonu yeni bir canlı gelişiminin çok erken dönemlerinde oluşmaya başlar. Rahim içi yaşamın beşinci haftasında umbilikal halka adı verilen oluşum içinde iki umbilikal arter (atardamar) ve bir umbilikal ven (toplardamar) bulunur. Bebeğin sindirim sistemi önce gövdesi dışında gelişmeye başlar ve 12-13. hafta civarında göbek kordonu içinden karın içine geçer. Daha sonra karın duvarı kapanır.