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Göbeklitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
Göbeklitepe’nin tarihi sembollerinin maketleri parklara dikildi
Göbeklitepe’yi görmeyen vatandaşlar için tapınakta yer alan ve insanı temsil eden ‘T’ sütunu Şanlıurfa’da insan unsurunun yoğun olduğu parklara konumlandırıldı.
Yaşam 13 Ocak 2020 - 15:46

Neredeyse insanlık tarihinin ilk yıllarına kadar uzanan geçmişi ile Göbeklitepe herkesin ilgi odağı olan bir yer. 2019 yılında en çok ziyaretçi alan yerler içerisinde olan tarihi eski tapınak 2020 yılında da yine ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Fotoğraf: İHA

Göbeklitepe'de sembollerinden olan ve insani temsil eden ‘T' sütunlar Şanlıurfa'da insan unsurunun yoğunluk yaşadığı parklara konumlandırıldı.

Fotoğraf: İHA

Göbeklitepe'deki bu sütunlar üzerine aslan, yılan kurt kafası, yabani koyun ve turna gibi semboller taşlar üzerine tasvir edilen sütunları, vatandaşlar ilgiyle inceleyip, fotoğraf çektirdi.

Fotoğraf: İHA

Tarihi Göbeklitepe'deki insanı temsil eden ‘T' sütunları şehirdeki parklara yerleştirilmesinden dolayı vatandaşlar mutlu olduklarını belirterek, tarihi yapıların ilgi çekici ve gurur verici olduklarını belirtti. İHA

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Son güncelleme: 15:49 - 13.01.2020
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