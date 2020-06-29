Göbeklitepe ve Şanlıurfa online gezilebilecek

12 bin yıl öncesine kadar uzanan bir kültürü açığa çıkaran ‌‌Göbeklitepe ve eski tapınaklara ev sahipliği yapan Şanlıurfa turları artık online olarak gezilebilecek. 2005 yılında Göbeklitepe ile yolu kesişen araştırmacı yönetmen Ahmet Turgut Yazman'ın sesli anlatımıyla hazırlanan içerikler hem evden dinlenebiliyor hem de yerinde dijital tur şeklinde deneyimlenebiliyor.



Dijital turlar Şanlıurfa ve Göbeklitepe olarak iki ayrı rota halinde dizayn edildi. Şanlıurfa rotasında, Balıklıgöl, Ayn Zeliha Gölü, Urfa Kalesi, Gümrük Hanı, Klaus Schmidt Anı Evi, Fırfırlı Cami, Harran Kapısı, Eyüp Peygamber Cami gibi 17 farklı durak yer alıyor. Her bir durak ortalama 3-5 dakikalık sesli anlatıma sahip. Bu rotayı dinleyerek gezmek yarım gün alırken evden dinlemek ise 1 saat sürüyor. Dijital sesli tur, kentin binlerce yıllık geçmişine dair ilgi çekici hikayeler de barındırıyor. Kral Nemrud'un Hz. İbrahimle arasında geçenler ‘Balıklıgöl’, kızı Zeliha ile yaşadıkları, ‘Ayn Zeliha Gölü’ isimli duraklarda anlatılıyor. Şehirde Roma döneminin izlerine ise ‘Haleplibahçe Mozaik Müzesi’, ‘Kızılkoyun Nekropolü’ gibi duraklarda rastlamak mümkün.



Göbeklitepe rotasında ise 24 durak yer alıyor. Duraklar arasında tapınak bölgeleri ve Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde ilgili eserler yer alıyor. Göbeklitepe ile ilgili dikkat çeken çok fazla konu bulunuyor. Bu konulardan biri, tepenin insan eliyle oluşturulmuş olması. 12 bin yıl önce buraya gelen insanlar buradaki tapınakları yapmış, belli bir süre kullanmış ve sonra bu tapınakların içini taş, toprak, kemikle doldurarak onları gömmüşlerdir. Gömdükleri tapınakların etrafına yeni tapınaklar yapmış, sonra onları da gömmüşlerdir. Bu şekilde zemin zaman içinde yükselince bugün Göbeklitepe olarak adlandırılan tepelik alan meydana gelmiştir. Alanla ilgili merak uyandıran bir diğer konu ise tapınakların içine yerleştirilen T biçimli dikilitaşlar. Bu dikilitaşların, insan benzeri stilize varlıkları temsil ettiği düşünülüyor: Yatay parça kafa, dikey parça ise gövde bölümünü oluşturuyor. Arkeolog Klaus Schmidt bu dikilitaşlar için “T biçiminde insan benzeri stilize varlık” ifadesini kullanmıştır. Bu özel yerleri Piri sesli seyahat uygulaması ile gezebiliyorsunuz.