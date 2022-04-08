Göç yolculuğu yarım kalmıştı… ‘Bahar leylek’ için kritik süreç

İstanbul Arnavutköy'de kanadı kırılan ve göç yolculuğu yarım kalan leyleği iki ay sürecek bir tedavi bekliyor. Veteriner hekim Savaş Başar Kudal, sürücülerden yol kenarlarına dikkat etmelerini istedi.

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öç yolculuğunda kanadı kırılan leylek, dün Arnavutköy’de benzin istasyonu çalışanı tarafından otoyol kenarında bulundu. Yaralı hayvan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Ekipler, kanadı kırık leyleğe ‘Bahar’ adını verdi. İlk tedavinin ardından ‘Bahar leylek’, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tabiat Hayatları Müdürlüğü’ne sevk edildi.

“TEDAVİSİ İKİ AY SÜREBİLİR”

Veteriner hekim Savaş Başar Kudal, “Leyleğimizin açık yarası mevcuttu ve kanadının altı kırılmıştı. Yaraları temizlendi. Antibiyotik tedavisine başladık. Bandajını yapıyoruz. Enfeksiyon durumuna bağlı olarak da tedavisi iki ay sürebilir. Belki kırık iyileşmeyebilir ve kanadını almamız gerekebilir. Her şey yolunda giderse iki ay içinde uçmaya başlayabilir” dedi.

“SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALI”

Kırığın neden meydana geldiğini bilmediklerini belirten Kudal, “Bir yere takılmış ya da araç çarpması da olabilir. Bunlar vahşi hayvanlar, kendilerine yer yapmaya geliyorlar ve yazı burada geçirecekler. Onlara dikkat etmek lazım. Evcil hayvanlarımızdan da uzak tutmamız gerekir. Bunun dışında araç sürücülerinin yol kenarlarında dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu. (DHA)

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