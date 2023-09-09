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Göç yolculuğundaki flamingoların uğrak yeri Erçek Gölü

Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van'daki Erçek Gölü, her yıl göç yolculuğundaki flamingoları ağırlıyor.

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Göç yolculuğundaki flamingoların uğrak yeri Erçek Gölü

Yılın belli dönemlerinde Van Gölü havzasına gelerek Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, Erciş ve Muradiye sahillerinde de görülüyor.

Bir süre havzadaki sulak alanlarda kalan, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden flamingolar, yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kuşların konakladığı bölgeye gelen fotoğraf tutkunları, flamingoları görüntülemeye çalışıyor.

(AA)

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