Göç yolundaki kuşların renkli görüntüleri

Her yıl, Afrika kıtasından bahar ayı ile birlikte kuzey ülkelerine doğru yola çıkan göçmen kuşlar, yaz boyunca yavrularını kuzey ülkelerinde büyüttükten sonra yaklaşan sonbahar ile birlikte dönüş yolculuklarına başlıyor. Yolculukları sırasında duraklama noktasında Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Kocaçay Deltası’na ulaşan yüzlerce türden, binlerce göçmen kuşun konaklama anları doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından görüntülendi.

‘BU ALANLARDA GÜRÜLTÜ YAPMAMALIYIZ’

Bursa’daki İznik, Uluabat ve Dalyan göllerinin göç noktasında önemli duraklar olduğunu belirten Tüydeş, “Şimdi doğada geri dönüş telaşı başladı. Üreyip yavrularıyla birlikte güneye, kışı geçirecekleri ülkelere doğru yola koyuldular. Bu esnada özellikle sulak alanlar ve hassas ormanlık alanlarda çok dikkatli olmalıyız. Uzun mesafe yol kat edecek olan bu hayvanların, düzgün beslenmeleri ve geceyi rahatsız edilmeden güvenle geçirmeleri gerekiyor. Bu alanlarda mümkün olduğunca az gezinmeli ve mümkünse gürültü kirliliği yapmamalıyız” dedi.



Öte yandan Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla adını tüm dünyaya duyuran ve belgeseli çekilen ‘Yaren’ leylek de, yavrularını büyütüp yuvadan sağlıklı bir şekilde uçurdu. Bu yıl 4 yavrusunu büyüten ‘Yaren’ leylek, popülerliği ile birlikte Türkiye’de de baharın simgesi haline geldi. DHA

