HAYAT
Abone Ol

Göç yolundaki leylekler Anadolu Yakası’nda görüntülendi   

Avrupa ve Balkanlar'dan Afrika'ya doğru göç yolculuğuna devam eden leylekler Kartal semalarında görüntülendi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Göç yolundaki leylekler Anadolu Yakası’nda görüntülendi   

İstanbul’da Ağustos ayı ile başlayan leyleklerin göç yolculuğu şehrin Kartal’da görüntülendi.

Avrupa ve Balkanlar’da yazı geçiren leyleklerin daha sıcak olan Afrika’ya doğru göç yolculukları başlamıştı.

Yüzlerce leyleğin aynı anda dönerek uçtuğu anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

İlkbaharda Hatay üzerinden Türkiye’ye girip, Avrupa ülkelerine göç eden leylekler, havaların soğumasıyla sıcak ülkelere gidiyor. (DHA)

VIP araçlarla göçmen kaçakçılığıİlginizi ÇekebilirVIP araçlarla göçmen kaçakçılığı
X Reklam