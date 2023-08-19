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Göç yolundaki leyleklerden İstanbul molası

Ağustos ayıyla göç yolculuğuna başlayan leyleklerin İstanbul semalarından geçerken otoyol kenarındaki tabelalar üzerinde dinlendiği anlar görüntülendi.

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Göç yolundaki leyleklerden İstanbul molası

Sonbaharın yaklaşmasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başlayan leyleklerin uzun süren yolculukları devam ediyor.

Sürüler halinde binlerce kilometre sürecek yolculuğa çıkan leylekler, İstanbul semalarından geçerken kentin bazı noktalarında mola veriyor.

Avcılar’da TEM Otoyolu kenarında yön tabelaları, trafik kameraları ve aydınlatma direkleri üzerinde dinlenen leylekleri gören bazı vatandaşlar, araçlarını durdurarak bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Gün batımında dinlenmeye çekilen leylekler, zaman zaman uçarak bulundukları yeri değiştiriyor. (AA)

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