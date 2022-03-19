Göç yolundaki leyleklere Konya’da kar sürprizi

Her yıl Mart ayında Konya’ya göç eden baharın müjdecisi leylekler kar sürpriziyle karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediyesi de olumsuz hava şartlarından etkilenerek şehir merkezine konan leylekleri balıkla besliyor.

Müslüm EVCİ

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Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Konya'da göç yolunda olan leylekler kara yakalandı. Her yıl Mart ayında Konya'ya gelen baharın müjdecisi leylekler fırtınaya yakalanınca şehir merkezine inmek zorunda kaldı.

BELEDİYE BALIKLA BESLİYOR

Göç esnasında Konya semalarından geçerken fırtınaya yakalanan ve şehir merkezine inmek zorunda kalan binlerce leyleğin beslenmesini sağladıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, “Misafirlerimiz, fırtınanın geçeceği süreye kadar şehrimizde konaklayacaklar. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de leyleklerin aç kalmamaları için onları balıkla besliyoruz. Fırtına devam ettiği sürece misafirlerimizi beslemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Zeki Tuncer de, leyleklerin Cuma günü bölgeye geldiklerini belirterek, “İlk önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek, su verdik. Bugün de Büyükşehir Belediyemiz sağ olsun balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.

“CANBULAN” DA BÖLGEDE

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin yaralı veya yardıma muhtaç hayvanlar için hizmete aldığı hayvan ambulansı “Canbulan” da olası bir olumsuzluk durumunda leyleklere müdahale etmek için bölgede hazır bekliyor.