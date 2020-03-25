Göç yolundaki leyleklerin beslenme çabası

Göç yolunda olan ve Eskişehir’de de geçen leyleklerin tarlalardan beslenme çabası fotoğraflandı.

Yaz aylarına sayılı günler kala Afrika’dan sürüler halinde sıcak bölgelere uçan leylekler, Türkiye topraklarına da geçiyor.



Göç esnasında kanat çırpmadan kilometrelerce yol kat edebildikleri bilinen uzun gagalar, Akpınar mahallesinde bulunan bir tarlaya indi. Onlarca leylek, beslenmek için çaba içine girdi. Tarlanın sürülmesine eşlik eden leylekler, traktörden kaçmazken, saatlerce beslenmeye devam etti. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından fotoğraflandı. İHA