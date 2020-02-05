Göcekliler isyan etti: Göcek’e kıymayın, antik Kalimche’nin üstünü doldurmayın

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı, dünyadaki yatçıların en önemli uğrak noktası olan Göcek’te ‘hudut kapısı’ yapılması için plan değişikline gidip, askıya çıktı. Ancak hudut kapısı yapılmak istenen Büngüş Koyu Mevkiinde deniz altında çıplak gözle bile görülen antik kent kalıntılarının bulunması Göcek Halk Meclisi Platformu’nu harekete geçirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla İl Müdürlüğü sitesinde askıya çıkarılan kararda şu ifadelere yer verildi:

*Hazine mülkiyetindeki 818 nolu parsel ve kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan alanda iskele alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi, 13.01.2020 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce müdürlüğümüz ilan panosunda 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır.

BİNA BAŞKA YERE YAPILSIN

Göcek kent merkezinde olduğu bilinen ancak arkeolojik çalışma yapılmayan antik Kalimche kentinin ortaya çıkarılması için yıllardır mücadele eden Göcek Halk Meclisi Platformu karara tepki gösterdi.

Planın uygulanmasıyla Kalimche kentine ait olduğu düşünülen antik yapı kalıntılarının dolgu altında kalacağını savunan Halk Meclisi Platformu SÖZCÜ’ye şu açıklamayı yaptı:

*Halihazırda bu işlevi gören bina hudut kapısı olarak hizmet veriyor. Doldurulmak istenen alanın altında Göcek Kalimche harabeleri bulunuyor. Buranın tarihi kalıntı olduğu elimizde fotoğraf ve belgelerle kanıtlı. Bu konunun acilen gündemden kaldırılmasını istiyoruz. Şimdiye kadar Göcek’te yapılan talanlar ortada. Artık bir yenisine tahammülümüz yok.

*Göcek Deniz Hudut Kapısı hizmet binasının belde yapı ve imajına zarar vermeyecek bir yere taşınması, en uygun yere, en uygun mimari ile yapılması. Denizin doldurulup kıyının doğal yapısının bozulmasına ve tarihi mirasımız olan Kalimche Harabelerinin yok olmasını istemiyoruz ve bu karar durdurulmadığı takdirde yasal yollara başvuracağız.