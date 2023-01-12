Göceklilerin Kalımcehe harabeleri isyanı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’nde denizin altındaki Kalımcehe Harabelerinin hemen yanında denize dolgu yapılarak bir hudut kapısı için yapılan İmar Planı değişikliğinin iptali amacıyla 2019 yılında çevrecilerin başlattığı hukuk savaşı 4 yıldır sürüyor. Harabeler hala tehlikede.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Fethiye ilçesinin koylarıyla dünyaca ünlü Göcek Mahallesi'nde 2019 yılında denizin altındaki Kalımcehe Harabeleri'nin hemen yanında denize dolgu yapılarak 2 katlı bir bina olacak şekilde bir Hudut Kapısı için İmar Planı değişikliği yapıldı. Çevrecilerin plan değişikliğine yaptığı itiraz ile başlayan hukuk savaşı 4 yıldır sürüyor. Son olarak kamu menfaati gerekçesi ile çevrecilerin İtirazı reddedildi. Çevreciler konuyu bir üst mahkemeye taşıyacak.

İmar Planı değişikliği, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Aralık Ayında askıya çıkarılmıştı. Göcekliler olarak bine yakın dilekçe ile bu karara itiraz edilmiş, sonrasında daha önce yapılan planda küçük değişiklikler yapılarak 2020 Mayıs ayında tekrar askıya çıkmıştı.

DAVALAR BİRBİRİNİ TAKİP ETTİ

Yeniden düzenlenen imar planı değişikliğine tekrar itiraz eden çevreciler yüzlerce dilekçeler yazarak, plan değişikliğinin iptali için konu mahkemeye taşınmıştı. Bölgeye gelen bilirkişi ekibi net olarak inşaatın buraya yapılmasının sakıncalı olduğunu raporlamıştı. Buna rağmen kurum davayı bir üst mahkemeye taşıyıp kararı bozdurarak bölgeye tekrar bir bilirkişi heyeti gönderilmiş, bu heyet de bir kez daha olumsuz rapor vermişti. Raporda burada dolgu ve bina yapılmasının olumsuz olacağı bildirilmişti. Buna rağmen mahkeme heyetinin raporda bilirkişi raporunda yazan maddelerin hiçbirini göz önüne almadan ve açıklama yapmadan sadece kamu menfaati gerekçesi ile çevrecilerin itirazının reddedildiği belirtildi. Göcek Halk Meclisi konuyu bir üst mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.



GÖCEK HUDUT KAPISININ KALİMCHE HARABELERİ YANINA YAPILMASI SAKINCALI

Göcek Halk Meclisi tarafından SÖZCÜ'ye yapılan açıklama şöyle:

* Yapılmak istenilen yer Göcek'te halkın ve turistlerin dolaşımı açısından yoğun olarak kullandığı kordon bölgesinde olup işlerlik ve işletmecilik karmaşasına ve marka değeri olan Göcek'in mimari bütünlüğü ve güzelliğini bozacaktır. Denize dolgu yapılarak denize sıfır noktada yeni bir bina yapılması kötü bir emsal olacaktır.

* Denizden Hudut kapısına işlem için giriş çıkış yapacak tekneler Hudut Kapısının önünde ve sadece birkaç metre derinlikte olan arkeolojik Kalimche harabelerine zarar verecektir.

* Sığ olan bu bölgeye, yurtdışından gelen veya yurtdışına gidecek teknelerin muhtemelen tümü kontrol için yanaşamayacağı için derinleştirme yapılması gerekecektir. Bu da doğal ve arkeolojik yapı açısından büyük riskler taşımaktadır.

TEKNELER DENİZDEN YANAŞAMAZSA NE OLACAK?

* Bu tekneler gümrük kontrol alanına denizden yanaşamayacakları için, teknelerdeki yolcuların hudut kapısına deniz motorları gibi araçlarla gelip gitmesi çeşitli güvenlik sorunları ve ayrıca turistler nezdinde kafa karışıklığı ve olumsuz imaj meydana getirecektir.

* Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ÖÇK Bölgesi Çalıştayı tamamlanmadan yapılacak plan değişikliği uygun değildir. Buradaki bilimsel çalışmaların tamamlanması ve halkın görüşlerinin alınması önem arz etmektedir.

* İmar planı sürecinde Göcek halkının yüzlerde itiraz dilekçesi, açılan davalar ve dava sürecinde hazırlanan bilirkişi raporlarına rağmen buraya hudut kapısı yapmak halkın iradesine ve bilimi hiçe sayan bir sorumsuzluk örneği olacaktır. Bu yanlıştan bir an evvel dönülmedir. Yukarıda iletilen ana sebepler ve diğer mevcut çevresel değerler göz önüne alınarak Hudut Kapısının yerinin halkın, yerel yönetimlerin, odaların ve resmi kurumların ve bilim insanlarının ortak karar vereceği başka bir alana alınması gerçek kamu menfaati getirecektir.