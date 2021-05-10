Göçerler Muş’un serin yaylalarına kavuştu

Muş’ta uzun ve sert geçen kış mevsiminin ardından yaylalar, göçerlerle şenlendi. Yaz aylarını yaylalarda geçirecek olan göçerler, kışlık yağ ve peynir ihtiyaçlarını da burada üretecek.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların otlaklara serilmesiyle oluşan manzara eşliğinde günlerini geçiren göçerler, yaylada elektrik ve şebeke hattı olmadan doğal şartlarda yaşam sürüyor.

30 GÜN SÜREN ZORLU YOLCULUK

Kış mevsimini sıcak kentlerden Mardin`de geçirdiklerini ve bahar mevsimiyle Muş'a geldiklerini anlatan yaylacı Selam Tuğa, 30 günlük zorlu yolculuk sonrası hayvanlarla Şenyayla`ya ulaştıklarını söyledi.

Çadırlarını kurduklarını belirten Tuğa, yayladaki hayatı özlediklerini anlattı.

Tuğa, “30 günlük yolculuğumuz zorlu geçti. Sonunda Muş`un serin yaylalarına vardık. Çok şükür yaylalar huzurlu, serin, sorun yok. Yaz hazırlıkları başladı. 5 ay boyunca burada kalacağız. Sonbahar mevsiminde tekrar Mardin`e döneceğiz” dedi. (DHA)

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