Göçerlerin zorlu yolculuğu

Havaların soğumasıyla binlerce küçükbaş ile köylerine dönüş yolculuğuna çıkan göçerler, uzun ve meşakkatli yolculukları sırasında en çok kara yolu geçişleri ile kurt saldırılarından endişe duyduklarını belirtti.

İlkbahar mevsimiyle hayvanlarını Iğdır’ın Aralık ilçesinden Kars’ın Sarıkamış ve Selim ilçeleri sınırlarında bulunan Allahuekber Dağları’nın eteklerindeki yaylalara çıkaran göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna çıktı.

Yüksek rakımlı yaylalarda 3 ay konaklayan göçerler, zorlu yolculuk öncesi söktükleri çadırları ile eşyalarını araçlarla gönderirken, 2 binden fazla küçükbaş sürüsü ise belli sayıdaki göçerler tarafından götürülüyor.

Yolculuk boyunca belirli bölgelerde çadır kurarak konaklayan göçerler, sürülerini dinlendirdikten sonra yeniden yola koyuluyor. Binlerce koyunu kontrol etmek ve yönlendirmek için akla karayı seçen göçerler, meşakkatli yolculuk boyunca, dağları, tepeleri aşıp, zaman zaman da kara yolundan hayvanları geçirmek zorunda kalıyor.

Güzergahlarını menfezlere denk getiren göçerler, Benliahmet köyü girişindeki menfezden geçerken bir süre konakladı. Burada koyunları saydıktan sonra yeniden Iğdır’ın Aralık ilçesine doğru yola koyuldu.

KURT SALDIRILARINDAN ENDİŞE EDİYORLAR

Aralık ilçesinde kış aylarını geçirdikten sonra tekrar yüksek kesimlere gitmek için yollara çıkacaklarını söyleyen Macit Baran, 2 binin üzerindeki koyunu yönlendirmenin hayli zor olduğunu belirtti.

Aç-susuz yolculuk yaptıklarını, dinlenmeye bile fazla vakit bulamadıklarını ifade eden Baran, en çok sürüyü kara yolundan geçirirken zorlandıklarını, bir de geceleri kurtların saldırılarından endişe duyduklarını belirtti. (DHA)