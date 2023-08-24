Göçmen kuşlar, Mersin’den Afrika’ya uğurlandı

Coğrafi konumu itibarıyla, Avrupa ile Afrika arasındaki kuşlar için en önemli göç ve dinlenme noktası olan Mersin semaları, göçe başlayan kuşlara tanıklık ederken, doğaseverler bu yolculuğu dürbünlerle izledi.

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Doğa Derneği öncülüğünde yapılan ve geleneksel hale getirilen etkinlik, Melemez’de uygun bir açık alanda gerçekleştirildi.

Kuşların gökyüzünde belirmesini bekleyen katılımcılar, göç eden kuşları dürbünlerle izledi. Süzülerek giden leylek sürüsünün arkasından, uğurlama geleneği olarak su döküldü.

Özellikle süzülerek göç eden leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, turna gibi kuş türleri, göç esnasında dinlenme ve mola yeri olarak Mersin’i tercih ediyor.

Mersin’de dinlenen kuşlar, yeni rotaları olan Afrika için yola koyuluyor. Her yıl gerçekleşen bu yolculuk, doğal denge ve ekosistem için önem arz ediyor.

Yapılan uğurlama etkinliği de, göç eden kuşların korunmasına yönelik önemli bir farkındalık oluşturuyor.

Etkinliğin, ekolojik dengenin önemine dikkat çekmek amacıyla önemli bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, “Ekolojik dengede ve biyoçeşitlilikte doğanın büyüğü, küçüğü yoktur. Her birinin ayrı bir önemi ve kıymeti vardır.

Bu etkinlik oldukça anlamlı, önemli bir farkındalık oluşturuyor. Bu kadar kıymetli ve değerli bir organizasyonla; binlerce yıldır devam eden sistemin içerisinde bu ritüeli uygulamak, bununla ilgili insanların üzerinde etkin bir farkındalık ve doğaya dönük bir barış oluşturmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi

“BU KÜLTÜRÜ MERSİN’E KAZANDIRMAK İSTİYORUZ”

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Sinan Can, temel amaçlarının çevre sorunlarına ve biyoçeşitliliğe farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekerek, “Bunu bir kültür olarak Mersin’e kazandırmak istiyoruz. Son zamanlarda iklim değişikliği ve buna bağlı olarak çevre sorunları artmakta.

Çevre sorunları arttıkça da bu kuşlara, bu türlere karşı olan hassasiyet de artmaktadır. Biz bu canlıları korumak istiyoruz. Mersin’de bunun farkında ve bu farkındalığı geliştirerek genişletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

ÇETİN: MERSİN, BÜYÜK GÖÇ YOLUNUN TAM MERKEZİNDE

Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin, 12 bin kilometrelik büyük göçün tam merkezinde Mersin’in olduğunu belirterek, “Bulunduğumuz alan, uzun göç yolculuğu esnasında başta leylek, küçük akbaba, orman kartalı, atmaca, şahin, turna gibi kuşların dinlenme noktası.

Kuşların beslenebileceği, birkaç gün dinlenebileceği ve dalga dalga geldiği önemli coğrafya alanlarından bir tanesidir. Leyleklerin göç ederken yaşadığı problemlerden olan elektrik direkleriyle ilgili de çalışmalar yaptık ve 216 direğin izolasyonunu sağladık.

Tabii ki bu yetmeyecek. Mersin’deki tüm göç yollarında bulunan ve tehlike arz eden elektrik direklerinin izolasyonunu hayal ediyoruz ve amacımız buna hizmet etmek” ifadelerini kullandı.

DÜRBÜNLERLE İZLEDİLER

Etkinliğe katılarak dürbünlerle göç eden kuşları izleyen Doğa Derneği gönüllüsü Ömer Duman, “Bugün burada göçmen kuşların göçüne, yani çok önemli bir olaya şahit oluyoruz. Yılda iki defa gerçekleşen bir olay bu.

Geçtiğimiz yıllarda bu direklerin altında göçmen kuşların ölülerini görürken, yapılan çalışmalar sayesinde bugün burada ölü leylek görmemek ve onların sağlıklı bir biçimde göç edebildiğini ve üreyebildiğini görmek hepimizi çok mutlu etti. Bugün yaşadığımız deneyim gerçekten çok değerli, çok güzeldi” ifadelerini kullandı. (DHA)