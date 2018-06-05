Göğüs ameliyatı sonu oldu

Rusya'da bundan 13 ay önce talihsiz bir olay yaşandı. Kocası sürpriz yapmak isteyen genç kadın göğüs büyültme operasyonu olmak için ameliyat masasına yattı. Ne yazık ki 30 yaşındaki Galina Rakushina, komaya girerek ameliyat masasında kaldı.

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2017 senesinin Nisan ayında iki çocuk annesi genç kadın uzun süre boyunca kocasından gizli olarak yaptığı birikim ile göğüslerini büyütmek için bir sağlık kuruluşuna giderek ameliyat olma kararı aldı . İki çocuk annesi 30 yaşındaki Galina Rakushina, ameliyat sırasında anestezi verildiği an komaya girerek fenalaştı. Doktorların çabasıyla duran kalp üç dakika sonra atmaya başladı ancak bu genç kadının uyanması için yeterli olmadı.

13 AY SONRA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Komaya giren Galina Rakushina, 13 ay sonra hayata gözlerini yumdu. Rus yetkililer, yaşanan bu olayla alakalı bir ceza davası başlattı.