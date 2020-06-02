Gökay Derneği göçmenlere umut oldu

2 yıl önce faaliyetlerine başlayan Gökay Dayanışma ve Yardım Derneği corona virüsü günlerinde pek çok kişiye umut oldu. Dernek, 2 ayda 175 aileye gıda, 268 yetim çocuğa ise bayramlık yardımı yaptı.

Başta Irak ve Suriye kökenli göçmenlere yardım amacıyla kurulan Gökay Dayanışma ve Yardım Derneği, onlarca çocuğu mutlu etti. 2 yıl önce kurulan dernek bugüne kadar yüzlerce çocuğa ve aileye yardımcı oldu. 23 Nisan'da Türkiye kültürünü göçmenlere öğretmek için kolları sıvayan dernek bayrak, balon, oyuncak ve kurabiye dağıtımı yaptı. Dernek, Ramazan ayında ise 500 çocuk için bayramlık aldı.

2 AYDA 268 YETİME BAYRAMLIK

Ramazan ayı boyunca fitre yardımlarını toplayan dernek yöneticileri bu yardımları maddi durumu yetersiz olan göçmen ailelere nakdi olarak ulaştırdı. Nisan ve mayıs ayları boyunca yalnızca 2 ayda 268 yetim çocuğa ve annelerine bayramlık alışverişini tamamlayan dernek her geçen gün büyümeye ve göçmenler için umut olmaya devam ediyor.

Gıda, yakacak, giyecek ve kırtasiye yardımları ile göçmen ailelerin çocuklarına destek sunan Gökay Derneği son olarak sağlık personeline destek amacıyla Ankara'da 3 hastaneye ve 7 aile sağlığı merkezine siperlik ve maske yardımında bulundu.