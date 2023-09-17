Gökhan Abur’a veda…

İstanbul'da 80 yaşında hayatını kaybeden NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur, Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Gökhan Abur’un Üsküdar’daki Şakirin Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine, eşi Hülya Abur ve çocukları İlke, Ekin ve Baran Abur’un yanı sıra NTV çalışanları ve sevenleri katıldı.

Abur’un cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.



GÖKHAN ABUR KİMDİR?

Gökhan Abur, 1943 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Bölümü’nde görev yaptı. 2003 yılında emekli oldu.

Abur, 1960’lı yıllarda müzik hayatına başladı. 1967’de Altın Ses Yarışması’nda dördüncü oldu. 45’lik plak ve albüm çıkardı. 1975’te Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerine katıldı.

Abur, 1983’ten itibaren deniz ve denizcilikle ilgilendi. Uzaktan yol kaptanlarına eğitim verdi. 2000’de Açık Radyo’da “Açık Deniz” adlı bir program yaptı. 2000 yılından sonra Atlantis Yatçılık’ta “Meteoroloji ve Denizde Hava Tahmini” dersleri verdi.

Abur, 2011 yılında “The Rat Pack Show”da yer aldı. (AA)