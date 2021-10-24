‘Gökyüzü Kartalı’ Esra Yarbay

Türk Yıldızları’nın ilk kadın pilotu Yarbay Esra Özatay, ilk kadın filo komutanı ve ilk kadın meydan komutanı olarak adını tarihe yazdırdı.

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■ Cem YILDIRIM

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “İstikbal göklerdedir” şiarıyla hareket eden Esra Özatay, Türk kadınlarının göğsünü kabartıyor. Türkiye'nin ilk kadın filo komutanı ve dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk gösteri ekibi Türk Yıldızları'nın, kadın pilotu olan Esra Özatay, Almanya'da gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İstanbul Beykoz'da doğup büyüyen Mustafa ve Hacer İşçi çifti, çalışmak üzere gittikleri Almanya'dan çocuklarının okul çağlarının gelmesiyle yurda dönüş yaptı. Beykoz'un Soğuksu Mahallesi'nde yaşamaya davam eden çift, kızları Esra ve Sevim'i Soğuksu İlkokulu'na kaydettirdi. İlkokulu burada tamamlayan Esra, ortaokul ve Liseyi Kadıköy'de okudu.

Aslında ortaokul eğitiminin ardından Kuleli Askeri Lisesi'ne gitmek istedi. Buradan mezun olunca da Hava Harp Okulu'na girip pilot olmak istiyordu. Çünkü o çocukluğundan bu yana bir gökyüzü aşığıydı. Ancak o dönemde Kuleli'ye kız öğrenci alımı olmadığı için, Kadıköy Kız Lisesi'nde eğitimine devam etti.

Lise son sınıfta girdiği üniversite sınavında Yıldız Teknik Üniversitesi fizik bölümünü kazandı. Tam o günlerde Hava Harp Okulu'na kız ilk kez kız öğrenci alınacağını öğrendi. Hiç düşünmeden başvuru yaptı ve 1992'de okula başladı. Fizikçi olacakken, kader onu gökyüzüne taşıdı. Genç kadının bundan sonraki hayatı, hep gökyüzü ile şekillendi.

1998-2000 yılları arasında 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilotaj eğitimini tamamladı ve 2004 yılına kadar Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 132'inci Filo Komutanlığı'nda F-5 Av Önleme pilotu olarak görev yaptı. 2010 yılından itibaren Öğretmen Pilot olarak görevine devam eden Özatay, 2014 yılında 134'üncü Akrotim Filo Komutanlığı'na katılarak Türk Yıldızlarının ilk kadın üyesi oldu. Ve 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın Filo Komutanı olarak atandı. Hep ilkleri gerçekleştiren Esra Özatay, geçen hafta yine bir ilkin kahramanı oldu. Özatay, 15 Ekim'de Antalya Hava Meydan Komutanlığı görevine atanarak, yine ilk kadın meydan komutanı unvanını kazandı.

“Hayatım boyunca hep daha iyi olmak için çaba göstermem gerektiğini düşündüm ve bu ilkeyle hareket ettim” diyen Esra Yarbay, mesleğine olan aşkını şu sözlerle anlattı: “Uçuş kısmı o tarif edilemez bir şey! Yakın kol uçmak, diğer uçaklarla beraber aynı şeyleri yapmak. Uçtuğunuz uçağı kullanmak bile ayrı bir keyif. Büyük resme baktığınızda da temsil ettiğiniz şey çok önemli ve de çok kıymetli. Verdiğiniz cesaret, verdiğiniz güven duygusu çok önemli. Çok şanslıyız, sevdiğimiz işi yapıyoruz.”

Hem kariyer yaptı, hem yuva kurdu

Parlak kariyerinin taşlarını döşerken Hava Pilot Fatih Özatay ile evlenen Esra Özatay'ın Batuhan ve Zeynep adlarında iki çocuğu var. Esra Yarbay, bir süre önce Moskova'daki Army Fuarı'nda Türk Yıldızları ile büyük beğeni kazanan gösteri uçuşları yapmıştı. Esra Yarbay ve ekibi Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü olan 20 Temmuz'da da KKTC semalarında uçarak gönülleri fethetmişti. Esra Özatay, ilk gösterisini ise, 2015 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Samsun'da yapmıştı.