Gökyüzünde evlilik teklifi

Fethiye'de bir kişi, Babadağ'dan farklı paraşütlerle atlayış yaptığı kız arkadaşına Ölüdeniz manzarası eşliğinde açtığı pankartla evlilik teklifi yaptı.

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Babadağ’da teleferik tesisinde çalışan Süleyman Hilmi Kaya, kız arkadaşı Zeynep Çatal’a yamaç paraşütü yaparken evlilik teklif etmeye karar verdi.

İş yerinin desteğiyle bir yamaç paraşütü firmasıyla anlaşan Kaya, kız arkadaşıyla Babadağ’daki bin 900 metre rakımda bulunan pistine çıktı. Kaya, yamaç paraşütü pilotu Burak Aytürk ile havalandı, Çatal da Semih Er ile uçuş yaptı.

PANKART AÇTI

Gökyüzünde ikili süzüldüğü sırada Kaya yanına aldığı üzerinde, “Birlikte yaşamak değil, beraber yaşlanmak istiyorum. Benimle evlenir misin?” yazılı pankartı açtı.

Çatal’ın gökyüzünde yapılan sürpriz evlilik teklifine “evet” dediği anlar pilot tarafından aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

Etkinliğin ardından ikili Belcekız sahiline iniş yaptı. Kaya, sahilde Çatal’a yüzük taktı.

Yamaç paraşütü uçuşuna geldiği için teklifin kendisine sürpriz olduğunu söyleyen Çatal, “Normalde yamaç paraşütü uçuşu için Babadağ’a çıkmıştık. Sürpriz, çok hoşuma gitti. İyi ki hayatımda. Ben de onu çok seviyorum” dedi.

“ÇOK GÜZEL ANLAR YAŞADIK”

Kaya ise kız arkadaşına hep unutulmayacak bir evlilik teklifi hayal ettiğini dile getirdi.

İş yerinin kendisine büyük destek olduğunu belirten Kaya, “Gökyüzünde çok güzel anlar yaşadık. Evet cevabını havada aldım” diye konuştu. (AA)