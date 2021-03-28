Gökyüzünün ‘Beyaz Kartal’ı Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçen, bir başarı öyküsünün kahramanı… Dünyanın ilk kadın savaş pilotu… 83 yaşına kadar gökyüzünde süzülen, Atatürk'ün “Beyaz Kartal” lakaplı manevi kızı… Sabiha Gökçen, bu hafta ölümünün 20'nci yılında unutulmaz anıları ile hatırlandı.

Sabiha'nın hayatı 22 Mart 1913'te Bursa'da başladı. Hayatını değiştiren olay ise henüz 12 yaşındayken 1925 yılında Atatürk'ü gördüğü gün gerçekleşti. Atatürk, Bursa'ya gelmiş ve Hünkar Köşkü'ne yerleşmişti. Sabiha bir gece köşke gitti, Atatürk ile görüşmek istediğini söyledi. İçeriye girdiğinde ilk sözü “Okumak istiyorum” oldu. Atatürk özgüveninden etkilenmişti. Sabiha'yı evlat edinip Ankara'ya götürdü.

Atatürk, orta ve lise tahsilini tamamlamasının ardından manevi kızını dil eğitimi için Paris'e gönderdi. Hayatına henüz mavi gökyüzü girmemişti ama 1934'te kabul edilen Soyadı Kanunu'nun ardından geleceği görür gibi, “Gökçen” soyadını aldı. Bir yıl sonra Türkkuşu'nun planör gösterilerini izlerken pilot olmaya karar verdi. Atatürk'ün desteği ile Türkkuşu Sivil Havacılık Okulu'na kaydoldu. 7 erkek öğrenciyle birlikte eğitimini tamamladı, Kırım'a gönderildi.

Askeri okula giden ilk kadın

Atatürk, Sabiha'ya “Dünyadaki ilk askeri kadın pilot olacaksın” dedi. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmıyordu. Atatürk'ün emri ile bu kural değiştirildi, Sabiha Eskişehir Uçuş Okulu'na gitti.

83 yaşında son uçuş

Sabiha, Türkiye'nin ve dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından “Beyaz Kartal” nişanı verildi. Türkkuşu Uçuş Okulu'nda başöğretmen oldu. 17 yıl süreyle pilot yetiştirdi. ABD Maxwell Hava Üssü'nde “Dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri” seçildi. Bu ödüle layık görülen tek kadın oldu. 1996'da son kez uçup gökyüzüne, 22 Mart 2001'de 88'inci yaş gününde hayata

veda etti.