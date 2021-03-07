Gökyüzünün rekortmeni

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde yaşayan Kaan Özenmiş tam bir gökyüzü sevdalısı… Bir havayolu şirketinde kaptan pilotluk yapan Özenmiş'in diğer tutkusu ise ‘skydiving' yani paraşütle serbest atlayış. İlk atlayışını 1991 yılında 15 yaşındayken yapan Özenmiş, bugüne kadar birçok ülkede kamplara katıldı. Ülkemizi uluslararası skydiving rekor denemelerinde temsil etti.

TEK TÜRK OLDU

Özenmiş, “Ağustos 2015'te Chicago'da 164 kişi baş aşağı saatte 300 kilometre hızla düşerken 40 saniye içerisinde önceden belirlenmiş bir şekli oluşturarak Dünya Dikey Formasyon rekorunu kırdık. Bu başarı ile bir dünya rekoruna katılan ilk ve tek Türk paraşütçüsü (skydiver) oldum. Bir yıl sonra yine baş aşağı serbest düşüşte, bu defa gece şartlarında, karanlıkta 36 kişilik bir formasyon oluşturarak gece baş aşağı formasyon rekorunu kırdık. Geçen yıl coronavirüs salgını nedeniyle bir rekor denemesi veya çalışma yapma fırsatı bulamadık. Bu yıl 20 Şubat'ta da ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde 18 kişi bir atlayışta 2 farklı formasyon yaparak rekor kırdık. Bu rekorda ABD vatandaşı olmayan tek paraşütçü bendim” dedi.

DÜNYADA 7 REKORDA İMZASI VAR

Yaklaşık 20 yıldır pilotluk da yapan Özenmiş “Bugüne kadar 3'ü Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) bünyesinde Avrupa rekoru, 4'ü de dünya rekoru olmak üzere toplam 7 farklı uluslararası paraşüt rekorunda ülkemi temsil ettim” ifadelerini kullandı. Her ülkenin milli takım seviyesinde sporcuları ile yarışan Özenmiş, yeni rekor denemeleri için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her ay yurtdışında ileri seviye skydiving kamplarına katılarak, rüzgar tünelinde uçarak, antrenman yaparak kendini geliştiriyor. Özenmiş, tüm ileri seviye kamplar ve tünel çalışmaları yurtdışında olduğu için gidiş geliş günleri dahil ayın yaklaşık yarısını bu spora ayırıyor.