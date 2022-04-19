Göl soğanını koparana araba fiyatında ceza

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, 6 sözleşmeli üretici tarafından yetiştirilen tıbbi, aromatik ve endemik bitki olma özelliğini koruyan göl soğanının bir tanesini bile izinsiz koparmanın cezası 112 bin lira.

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Doğadan izinsiz toplaması yasak olan göl soğanı, genellikle ilaç sektöründe kullanılıyor. İzinle dikimi yapılan göl soğanı, 19 Mayıs ilçesinde 12 dönüm alanda yetiştiriliyor. İlçede şu anda 6 çiftçi göl soğanı üretmek için sözleşme imzalarken, ortalama 1 ton göl soğanından 5-6 bin lira gelir elde ediliyor. Diğer tarım ürünlere göre getirisi çok yüksek olan göl soğanını izinsiz koparan vatandaşlara verilen ceza ise 112 bin lira.

“YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR”

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Karaman, “19 Mayıs’ta tıbbi bitkileri sözleşmeli olarak üretiyoruz. Göl soğanı gibi yumrulu bitkilerin doğadan sökülmesi bakanlık iznine bağlı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nden söküm izni alınıp, tarlalardan anaç tohumluk üretimi yapılıyor. Daha sonra da çoğalttıktan sonra alıcı firmalara ticareti yapılabiliyor. 19 Mayıs’ta göl soğanı üretimine 2012 yılında başlandı. Göl soğanı daha çok yurt dışına ihraç ediliyor” dedi.

“1 DÖNÜMDEN 90 BİN LİRA GELİR”

Göl soğanının getirisinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Hakkı Karaman, “Göl soğanı sulak ve taban alanlarda yetiştirilir. Dönüm başına yaklaşık 15 ton ürün alınabiliyor. Bugünkü değerinde ise tonunu 5-6 bin liraya satarsanız, 90 bin liraya kadar gelir elde edebilirsiniz. Ancak göl soğanı, ekimden 3 yıl sonra hasada başlanılan bir bitkidir. İlk 3 yılın ardından her yıl hasat edilebiliyor” diye konuştu.

SÖKMENİN CEZASI 112 BİN LİRA

Göl soğanlarını doğadan izinsiz sökmenin cezasının çok yüksek olduğunu ifade eden Karaman, şunları söyledi: “1 tane göl soğanını izinsiz kopardığınızda şu anda 112 bin lira cezası var. Göl soğanı, endemik ve yok olma riski altında olan türlerden olduğu için cezalar bu kadar ağır. Bence bu cezalar az bile. Çünkü göl soğanlarının yaşam alanları daraldı.” (İHA)