Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Göletin suyu çekildi, çöpler ortaya çıktı
Göletin suyu çekildi, çöpler ortaya çıktı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdamlar Mahallesi'nde bulunan, güzelliğiyle dikkati çeken Doyran Göleti'nde sular çekilince ortaya çöp yığınları çıktı.
Yaşam 19 Kasım 2020 - 13:01

Antalya’da kayak merkezi Saklıkent yolunda yer alan, kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Doyran Göleti, görsel güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Kızılçamların yanı sıra Akdeniz’in doğal bitki örtüsü makilerin arasında yer alan gölet, özellikle yaz aylarında gezginlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

(FOTO: İHA)

Son dönemde yağış miktarının azalması ve bilinçsiz sulama, Doyran’ı da olumsuz etkiledi. Özellikle bu yıl Doyran’daki suyun çekilmesi, gözle görülebilir hale geldi.

(FOTO: İHA)

Suyun çekilmesiyle, plastik şişelerden otomobil jantına kadar birçok atık ortaya çıktı.

(FOTO: İHA)

Ortaya çıkan olumsuz manzara nedeniyle göle gelen ziyaretçi sayısı düşerken, suyun çekildiği alanlarda gezen keçiler ise dikkati çekti. (İHA)

Son güncelleme: 13:11 - 19.11.2020
Etiketler