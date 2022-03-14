Gölette donmak üzere olan köpek kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzun kırılmasıyla sulama göletine düşen köpek mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, köpeği donmak üzereyken kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde sevimli bir köpek üzeri buz tutan sulama göletinin üzerinde gezmeye başladı.
Köpek, bir anda buzun kırılmasıyla göletteki suyun içine düşerek mahsur kaldı.
Göletin yanından geçen mahalle sakinleri, 10 metre derinliğindeki gölete düşen köpeği görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.
Ekipler, harekete geçerek gölete zorlu kış şartlarına rağmen ulaştı. Gölete halatlar yardımıyla inen ekipler, donmak üzere olan köpeği dikkatlice kurtardı.
Köpek, tedavinin ardından doğaya salındı. Ekiplerin, köpeği kurtarma anı kameraya yansıdı. (İHA)