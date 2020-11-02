Gölgelik olsun diye dikti, ilk hasattan 40 bin TL kazandı

Gölgelik olsun diye dikti, ilk hasattan 40 bin TL kazandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken Abdurrahman Serin, ilk hasadında 40 bin TL kazandı.

Öztürkmenli Mahallesi’nde yaşayan emekli çiftçi Abdurrahman Serin, 20 yıl önce gölgesinden faydalanmak için evinin bahçesine 4 çam fıstığı fidanı dikti. Ağaçların gölgesi sayesinde ferahlayan Serin, evine gelen misafirinin uyarısıyla çam fıstıklarını toplayıp, satmaya başladı. Serin, ilk hasadında 200 kilogram çam fıstığı elde etti. Fıstığın kilosunu 200 TL’den satarak, 40 bin TL kazanan Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.

ARKADAŞ TAVSİYESİ İLE BAŞLADI

Abdurrahman Serin, şöyle konuştu:

* Ağacı ilk önce gölgelik olarak dikmiştim, bir yerde de gördüm çekirdeği toplanıyordu. Ben de diktim. Dibine dökülenleri çocuklar yiyordu.

* Bir gün bir arkadaş geldi ve ‘Bunu sat. Bunlar güzel para yapar. Şubat ayında topla, temmuz, ağustos ayında ser ve içini dök’ diyerek gitti.

* Toplayıp, dediğini yaptım ve o yıl güzel para kazandım. Şimdi ise iki sene biriktirip satıyorum. Tarsus’a götürüp orada kırdırıyorum. Su, ilaç istemiyor sadece kozalaklarını toplayıp kurutup çırpıyorsun o kadar.

GELİR KAPISI OLDU

* Şu an İstanbul’da 500 liraya alıcı bulunuyormuş. Biz de 300 liraya vermeyi düşünüyoruz. Ama benim tavsiyem Silifke’de bu dikilse çok güzel bir gelir olur çiftçi için.

* Zeytin dikiyorsun para etmiyor, domates dikiyorsun para etmiyor, nar dikildi nar olmadı o nedenle benim tavsiyem fıstık çamından dikilse iyi bir gelir kapısı olur ama kimse dikkate almıyor. (DHA)