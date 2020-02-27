Gölün ölüm fermanıydı! İdare Mahkemesi iptal etti

Devlet Su İşleri tarafından Bursa'nın Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi yakınında yapılması planlanan Sölöz Barajı Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' kararı, Bursa İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bursa Barosu ve Orhangazi'de ikamet eden iki yurttaş tarafından açılan davanın sonucu, Bursa Barosu’nda düzenlenen basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Sölöz Mahallesi yakınında yapılması planlanan Sölöz Barajı Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı, Bursa İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

İZNİK GÖLÜ’NÜN ÖLÜM FERMANI OLACAKTIR”



İptal kararı, Bursa Barosu Yönetim Kurulu ile Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi avukatların katıldığı toplantıda kamuoyuna duyuruldu. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’un yaptığı açıklamada, Fındıcak Deresi üzerinde planlanan barajın, Karasu Deresi’nden sonra İznik Gölü’ne boşalan ikinci büyük dere olan Sölöz Deresi’nin doğrudan göle ulaşmasını engelleyeceğini ve zaten can çekişmekte olan İznik Gölü’nün ölüm fermanı olacaktır” dedi.

SU KALİTESİ BOZULDU



Altun, İstanbul Üniversitesi, İçsu Kaynakları Ve Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay'ın İznik Gölü ile ilgili 2013 tarihli açıklamalarına atıfta bulundu. Altun, Prof. Albay'ın “70 metre derinliğinde ve çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan İznik Gölü'nün çevresinde bilinçsizce kullanılan tarımsal ilaç ve gübreler gölün su kalitesini etkiliyor. Mayıs-Ekim arasında görülen aşırı alg (siyanobakteri) artışı nedeniyle gölde balık ve kuş ölümleri yaşanıyor. Su kalitesinin bozulmasına evsel ve endüstriyel atıklar da neden oluyor. Derin göllerin kirlenmesi oldukça zordur. İznik Gölü gibi derin bir gölde kitle halinde balık ölümleri tamamen ‘ekosistem temelli' göl yönetimi yerine ‘su bütçesi temelli' yönetim stratejisinden kaynaklanıyor” dediğini aktardı.

“BALIK TÜRLERİ YOK OLACAK”

DSİ 1. Bölge Müdürlüğü’nün dava dosyasına sunduğu yazısının da Prof. Dr. Meriç Albay’ı doğruladığını söyleyen Altun, “Sölöz Barajı ile etüt aşamasındaki içme suyu amaçlı Orhangazi Barajı ve sulama amaçlı Çeşmealtı Barajları ile birlikte İznik Gölü’ne doğrudan boşalan, önüne baraj veya gölet yapılmamış hiçbir akarsu kalmayacaktır” dedi. Bilirkişi raporunda da Sölöz Deresi üzerinde baraj inşa edilmesinin havzada bulunan balık türlerinde ciddi üreme kayıplarına yol açacağına dikkat çekildiğini belirten Altun, mahkeme kararının gerekçesinde de buna vurgu yapıldığını söyledi.

CANLILARIN HAKKINA EL ATMAKTAN VAZGEÇİN!

Altun, sözlerine şu şekilde devam etti: “DSİ 1. Bölge Müdürlüğü'nün stratejik su kaynağı olarak nitelendirdiği çok değerli su kaynağımız olan İznik Gölü ve havzası titizlikle korunması gerekirken; tam tersine kirlenme ve ekolojik yıkımı artıracak her tür eylemden vazgeçilmelidir. DSİ, sulak alanları besleyen doğal su kaynakları üzerinde birbiri ardına barajlar ve göletler inşa ederek; geçmişte sulak alanların kurutulmasında yaptığı hatayı tekrar ediyor. DSİ’yi ve iktidarı, tohum, gübre ve tarımsal zehirlere bağımlı bir üretim modelini ‘ekonomik büyümeye katkı' olarak görüp savunmaktan, gelecek nesillerin ve diğer canlıların su hakkına el atmaktan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

