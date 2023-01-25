Gölyazı kar güzelliğine hasret kaldı

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen Uluabat Gölü kıyısındaki turistik Gölyazı Mahallesi, kuraklık nedeniyle kar yağışına hasret kaldı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa’nın Nilüfer Belediyesi öncülüğünde devam eden kazılarda ortaya çıkarılan buluntulara göre, yaklaşık 2 bin 600 yıl önce yaşamın başladığı Gölyazı, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Japon Seyahat Acentaları Birliğince (JATA) “Avrupa’nın en güzel 30 kasabası” arasında gösterilen, yağışların fazla olduğu dönemlerde göl suyunun yükselip evlerin önüne kadar gelmesi dolayısıyla “Küçük Venedik” olarak nitelendirilen yarımada, bu yıl yetersiz yağışlar nedeniyle kışın eşsiz görüntüsünden uzak kaldı.

Beyaz örtüyle oluşan güzellikle de kış aylarında turistlerin ilgi gösterdiği turizm bölgesinde, işletmeciler tarafından dört gözle kar yağışı bekleniyor.

Gölyazı Mahallesi’ndeki geçen yıl 25 Ocak’ta çekilenler ile bu yıl aynı noktalardan çekilen görüntülere bakıldığında bölgedeki hava değişimi gözler önüne seriliyor.

“Dört gözle kar yağışlarını bekliyoruz”

Gölyazı Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Atilla Yılmaz, AA muhabirine, son yılların en kurak kışlarından birini geçirdiklerini söyledi.

Ülke genelinde olduğu gibi Gölyazı Mahallesi’nde de kuraklığın çok yoğun yaşandığını belirten Yılmaz, bu mevsiminde su seviyesinin yükseldiği bölgelerin halen boş olduğunu dile getirdi.

Yılmaz, yağışlarla beraber Gölyazı’nın Venedik’e benzediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Yağış olmayınca maalesef Venedik’e benzer görüntüden uzak kaldık. Havaların duruma göre yerli ve yabancı turistler yoğun olarak buraya geliyor. Burası yazın da kışın da çok farklı oluyor. Kar yağışına büründüğünde bambaşka bir görüntüye kavuşuyoruz. Biz dört gözle kar yağışlarını bekliyoruz. Yağışlarla beraber misafir sayımız da artıyor. Görünüm çok güzel oluyor. Kuraklık bizi de etkiledi.”

(AA)