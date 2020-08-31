Gömlek ütülemek söz konusu olduğunda daha çok ayrıntıya ihtiyaç duyulur. Kolay ve sorunsuz bir şekilde onları ütülemenize yardımcı olacak yöntemler ütü derdini hafifletir. Peki gömlek nasıl ütülenir? En kolay gömlek ütüleme tekniği nasıldır? İşte iz bırakmadan, profesyonel bir şekilde gömleklerinizi ütülemenize yardımcı olacak bazı ipuçları…

Kırışık bir gömlek kötü bir izlenim bırakmanız için yeterli bir sebeptir. Özellikle erkeklerin dolabında çokça bulunsalar da kadınların da sevdiği giysilerden biri de gömlektir. İş hayatınızda veya günlük olarak da tercih edebileceğiniz gömlekler için iyi bir ütü rutini yapmak iyi bir fikirdir çünkü onları ütülemeden pazar akşamına terk etme fikri diğer giysilerinizin de araya girmesi ile dağ gibi biriken sepet dolusu ütülenecek çamaşırlara neden olur. Bu durum genellikle çileden çıkarıcıdır.İşte gömlek ütülerken işinize yarayacak püf noktaları…

ÜTÜNÜZÜ KUMAŞA GÖRE AYARLAYIN

Giysilerinizi ütüleme aşamasına gelmeden önce, yıkarken çamaşır makinenizi doğru programlayın ve yumuşatıcı kullanın çünkü bu ütülemeyi kolaylaştıracak ve çamaşırlarınızın daha güzel kokmasına yardımcı olacaktır.

PAMUKLU GÖMLEK



Pamuklu gömlekler için, gömleğinizi hafifçe nemlendirin. Kumaşın zarar görmemesi için dairesel hareketlerle değil uzunlamasına ütüleyin. Kalın kumaşlı gömleğinizin ise her iki tarafını ütüleyerek daha iyi bir sonuç alabilirsiniz.

POLYESTER GÖMLEK

Polyester ısıya daha duyarlı olduğu için mutlaka üzerini ince bir bezle kapatın ve daha düşük ısıda ütüleyin. Ayrıca ipek ve satenler için de aynı durum geçerlidir.

KETEN GÖMLEK

Ütü yaptığınız bölgeye su püskürtün ve iyice ütüleyin. Sıcaklığın neden olduğu parlamaları önlemek için, özellikle koyu renkli gömleklerinizi içten ütülemeye özen gösterin.

GÖMLEK NASIL ÜTÜLENİR?

Gömleğinizi hafif nemli iken ütülemek kolaylık sağlar fakat nemli değilse hafif su püskürtebilirsiniz. Kırışık alanlara buhar uygulayarak açılmasını sağlayabilirsiniz.

YAKA: Yakaları açın, ön ve arka kısmını ütüleyin. Yakayı katlayın ve birkaç kez daha ütülemeyi unutmayın.

MANŞETLER: Kırışıklıkları açmak için yakalar gibi önce açın ve içini ütüleyin ardından tekrar dışını ütüleyin.

OMUZ BÖLGESİ: Sıra omuz ve kol uçlarına geldi. Omuz kısımlarını ütü masasına geçirin, kol uçlarının ise önce iç kısmını daha sonra dış kısmını ütüleyin.

KOLLAR: Kollarda çift çizgiyi önlemek için gömleğinizi masaya yatırın ve ayarlayın. Kat yerini dikiş yerine göre ayarlayarak ütüleme işlemini daha kolay yapabilirsiniz.

ÖN KISIM: Ön kısmı ütülerken düğmelerin bulunduğu kısımları ütünün ucu ile ütüleyebilir ya da düğmeli kısmı arkadan ütüleyerek işlemi tamamlayabilirsiniz.

ARKA KISIM: Arka kısmını da kırışıklık kalmayana dek ütülemeniz yeterlidir. Son olarak kırışıklık kalıp kalmadığını görmek için tekrar bir gözden geçirin.