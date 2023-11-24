Gönül öğretmenden 8 yılda 14 kütüphane

Manisa'da Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, Türkiye genelindeki köy okullarına kütüphane kazandırarak öğrencilerin kitaplarla buluşmasını sağlıyor. 8 yıl önce kütüphanesiz köy okulu kalmasın diyerek 'Kitap Kumbaram' Projesini başlatan Gönül Kovan Gürakan, farklı illerde 14 kütüphane kurulmasını sağladı.

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Şehitler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, kütüphanesi olmayan okuluna kütüphane kazandırmak için 8 yıl önce ‘Kitap Kumbaram’ projesini hayata geçirdi. Kumbaraya benzeyen dev kutuyu okulda görülür bir noktaya yerleştiren evli, iki çocuk annesi Gürakan, öğrenci ve velilerinin desteğiyle kısa sürede binlerce kitap bağışı topladı.

İlk olarak görev yaptığı Şehitler Ortaokulu’na kütüphane kazandıran Gürakan’a, destek çığ gibi büyüdü. Gürakan, gelen kitap bağışlarıyla Manisa’daki köy okullarında kütüphane kurmaya başladı. Gelen talepler doğrultusunda Batman, Hatay, Konya, Düzce, Van, Ağrı ve Bursa illerinde her biri 4 bin kitaptan oluşan toplam 14 kütüphane kurulmasına ön ayak olan Gürakan, 15’inci kütüphanesini de Uşak’ta açmayı hedefliyor.

“BİNLERCE KİTABA ULAŞTIK”

Gönül Kovan Gürakan, “Öğretmenlerden oluşan bir ekiple projeyi yürütüyoruz. Büyükçe kumbaraya benzeyen bir kutuyu okulda görülür bir alana bıraktım. Öğrencilerimden buraya okudukları kitapları atmalarını istedim. Öğrenciler kitapları okudukça oraya atmaya başladı. Bir, iki, üç derken birikmeye başladı ve yüzlerce, binlerce kitaba ulaştık. 14 kütüphaneye ulaştık, 15’nci kütüphanemizin çalışmalarını sürdürüyoruz. Öğrenci ve velilerimizin sayesinde bu süreç yoğun bir şekilde sürüyor. Her bir kütüphane için 4 bin kitap gönderiyorum. Manisa, Batman, Hatay, Konya, Düzce, Van, Ağrı, Bursa’da kütüphanelerimiz kuruldu, açılışlarına da katıldım. Şimdi Uşak’ta bir kütüphane açmayı düşünüyoruz ve bunun çalışmaları sürüyor” dedi.

Gürakan kitap bağışı çağrısında bulunarak, “Kimse yaptığı işi küçümsemesin. ‘Bizde bir tane kitap var, bağışlasam da ne kadar katkı sunabilirim ki’ diye düşünmesin. Benim istediğim de o bir kitap. Bir kitap bağışlayarak bir kütüphane kurabilirsiniz. Bu konuda herkesten destek bekliyorum” diye konuştu. (DHA)