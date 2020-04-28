Google aramaları insanların moralini taze tutmaya çalıştığını ortaya koydu

Karantina döneminde evde kalan insanlar umutlarını ve morallerini taze tutmaya çalışıyor. Farklı ülkelerin internette öne çıkan aramalarının açıklandığı Google Arama Trendleri’ne göre, Türkiye'de 'Kareoke mikrofonu', 'Köpek sahiplenme' ve 'Şekerli kurabiye' aramaları arttı.

İnsanlar evde kaldığımız şu dönemde keyifli vakit geçirmenin yollarını bulmak için arayış halindeler. 20 Nisan haftasını kapsayan Google Arama Trendleri raporu, yapılan aramaların eğlence ve kişisel bakım kategorilerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Rapor, yaza hazırlıktan evcil hayvan edinmeye, aile ve arkadaşlarla online ortamda vakit geçirmekten kişisel bakıma ve yemek pişirmeye dair yaratıcı fikirlere yönelik aramalar yoğunlaştı.



Türkiye köpek sahiplenmeyle ilgilendi

Rapordan çıkan sonuçlar, insanların evcil hayvan sahiplenme ile ilgili merakının arttığına işaret ediyor. Rapora göre Türkiye'de ‘Köpek sahiplenme’ aramalarında artış yaşandı. Bunun yanı sıra insanlar evde keyifli vakit geçirmeye yönelik aramalar da yaptılar. Türkiye'de ‘Karaoke mikrofonu’ sıkça aratıldı.



‘Sıkılaştırıcı tonik’ aramaları çoğaldı

Karantina döneminde insanlar kişisel bakımda kendi kendilerine yapılabileceklerin sınırını keşfetme imkânı buldular. Özellikle saç ve cilt bakımı konusunda yoğun arama mevcut. Türkiye'de ‘Sıkılaştırıcı tonik’, ‘Siyah nokta temizleyici’ ve ‘Saç rengi açma’ aramaları çoğaldı.



Umutlar arttı, aramalar bahçede yoğunlaştı

Havaların ısınmasıyla virüsün etkisinin azalacağı yönünde çıkan haberler, insanları yaz mevsimine hazırlıklı girmek için teşvik etti. Türkiye'de bahçe işlerine yönelik olarak ‘Çapa makinesi’, ‘Çim tohumu’, ‘Bahçe aydınlatma’ ve ‘Sineklik fiyatları’ aramalarında artış gözlemlendi. Mutfağa yönelik aramalarda ise ‘Somon’, ‘Çilekli milkshake’, ‘Şekerli kurabiye tarifi’ ve ‘Fırında ekmek’ aramaları yükselişteydi.