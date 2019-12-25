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Google CEO’su Sundar Pichai’nin maaşı açıklandı
Google CEO’su Sundar Pichai’nin maaşı açıklandı
Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklanan Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek. Ayrıca 90 milyor dolara kadar da performans hissesi alacak...
Yaşam 25 Aralık 2019 - 10:39

Aralık ayının başında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO’luk görevlerini bıraktıktan sonra, yerine Sundar Pichai geldi. Pichai’nin alacağı maaş ve hisseler belli oldu.
Alphabet CEO’luğuna da getirilen Sundar Pichai’nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklanan Pichai’ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek. Ayrıca 90 milyor dolara kadar da performans hissesi alacak…