Google CEO’su Sundar Pichai’nin maaşı açıklandı

Google CEO'luğunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklanan Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek. Ayrıca 90 milyor dolara kadar da performans hissesi alacak...

Aralık ayının başında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO’luk görevlerini bıraktıktan sonra, yerine Sundar Pichai geldi. Pichai’nin alacağı maaş ve hisseler belli oldu.

Alphabet CEO’luğuna da getirilen Sundar Pichai’nin maaşı yıllık 2 milyon dolar olarak açıklandı. Yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklanan Pichai’ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek. Ayrıca 90 milyor dolara kadar da performans hissesi alacak…

