Google Translate ile başladı, hüsranla bitti

Denizli'de yaşayan Ahmet Kara, sosyal medyadan 7 ay boyunca Google Translate (çeviri programı) aracılığıyla iletişim kurduğu Endonezyalı bir kadınla evlendi. Türkiye'ye gelen ve 4 ay sonra da ülkesine dönen Endonezyalı gelin sırra kadem bastı. Ahmet Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati'den boşanmanın yollarını arıyor.

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Pamukkale’de bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara (44), 2018’de sosyal medya üzerinden Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Riau’nun başkenti Pekanbaru’nun bir köyünde yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Her ikisi de sadece ana dillerini konuşan Kara ve Mawati, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden çeviri programı Google Translate’i kullanarak iletişim kurdu.

Kara ile Bahasa dilini konuşan Mawati, evlenmeye karar verdi. Kara, bankadan 30 bin lira kredi çekip uçakla Endonezya’ya gitti. 13 saat süren yolculuğun sonunda Mawati’nin köyüne ulaştı. Kara, ailesinden evlilik için onay aldığı Mawati’yi 2019 yılında memleketi Denizli’ye getirdi. Çift, burada kıyılan nikah ve yapılan düğünle dünyaevine girdi.

Kara çifti, evlilikleri boyunca da cep telefonlarına yükledikleri çeviri programı aracılığıyla iletişim kurdu.

Mawati düğünden 4 ay sonra ise ülkesine döndü ve bir daha geri gelmedi. Kara, şimdi bir türlü ulaşamadığı Mawati’den boşanmanın yollarını arıyor.

“NEDEN GİTTİ ANLAMADIM”

Düğünden 4 ay sonra ilk evliliğinden oğlunun kaza yaptığını, memleketine gidip gelmek istediğini söyleyen ancak bir daha dönmeyen Mawati’nin 5 bin lira tutan yolculuk masraflarını arkadaşından borç alarak karşıladığını da belirten Ahmet Kara, şunları söyledi:

“Eşimi havalimanına kadar götürdüm. Gittikten sonra bir süre sosyal medya üzerinden konuştuk, beni istemediğini söyledi. Daha sonra beni sosyal medya hesaplardan engellemiş.”

“2019 yılından bu yana ona hiçbir şekilde ulaşamadım. Ancak onu sevmiştim. Neden böyle yaptı, anlamadım. Hayal kırıklığı yaşadım.”

“ŞU AN NİŞANLIM VAR”

“Hâlâ çektiğim kredinin taksitlerini ödüyorum. Boşanmak istiyorum, o da olmuyor. Savcılığa ve aile mahkemesine dilekçe verdim, sonuç alamadım.”

“Hatta şu an bir nişanlım var, onunla evlenmek istiyorum. Ancak resmi nik3Ahlı göründüğüm için ikinci bir evlilik yapamıyorum. Çaresiz kaldım, ne yapacağımı bilmiyorum.” (DHA)