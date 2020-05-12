Gordon Ramsay yasağı deldi balık tuttu, tepki yağdı

Dünyaca ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay, yasakları deldi diye ülkenin tepkisini çekti. Corona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında İngiltere’de balık tutmak yasaklandı. Ramsay buna rağmen karantina kurallarını hiçe sayarak balık tutmaya çıkıp bir de tuttuğu balıkları Instagram hesabında paylaşınca tepkilerin odağına yerleşti. Şefin, hükümetin corona virüs salgını nedeniyle aldığı tedbirleri hiçe sayması ise gündem oldu.



53 yaşındaki şef, İngiltere’nin Cornwall sahillerinde, elinde, kendisinin tutup tutmadığı anlaşılamayan balıklarla poz verdi, bunu Instagram’da paylaştı. Ramsay ayrıca bir de video paylaşarak iki levrekle nasıl bir yemek hazırlayacağı anlattı. Tüm bunlar üzerine sessiz kalmayan sosyal medya kullanıcıları da tepkilerini ortaya koydu. Ramsay’ın davranışını saygısızlık olduğunu düşünen kullanıcılar “Balık avlamak bir spor değildir. Balık için dışarı çıkmak büyük sorumsuzluk”, “Karantina kuralları zenginleri kapsamıyor galiba, yasaklar sadece biz fakirler için” gibi yorumlar yaptı. Ayrıca evden çok fazla çıktığı için Ramsay’ın cezalandırılmasını isteyenler de oldu.