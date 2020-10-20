Gördüğü bahçeden etkilenip kariyerini bıraktı! Şimdi paraya para demiyor

Farklı şehirlerde mühendis olarak çalışırken Niğde'de İtalyanlara ait elma bahçesini görüp etkilenen Murat Yıldız, kariyerini bırakıp elma yetiştiriciliğine başladı. 10 yılda 92 bin ağaca ulaşan Yıldız, her sezon 40 kişiyi de istihdam ediyor.

Elazığ’da yaşayan evli ve iki çocuk babası Murat Yıldız, 10 yıl önce BOTAŞ bünyesinde saha kontrol mühendisi olarak çalışırken Niğde’de İtalyanlara ait elma bahçesini gördü. Gördüğü bahçeden etkilenen Yıldız, çalıştığı kurumdan istifa ederek iki kardeşiyle elma üretimi için şirket kurdu.

BİN TON ÜRETİM YAPIYOR

Şirketin kurulmasının ardından 250 dekar alan üzerinde bodur elma olarak nitelendirilen fidanları dikti. Daha sonra eğitim için İtalya’ya giden Yıldız, aldığı eğitimin ardından Elazığ’a döndü. 10 yılda 92 bin elma ağacına ulaşan Yıldız ve kardeşleri, yılda ortalama bin ton elma üretmeye başladı. Her sezon 40 kişiye de istihdam sağlayan Yıldız Ailesi, Doğu Anadolu Bölgesi’ne elma ihraç ediyor.

“ÇOK ETKİLENDİM”

İtalyanların elma bahçesini görünce çok etkilendiğini söyleyen Murat Yıldız, şöyle konuştu:

* Bahçeyi kurduktan sonra İtalya’ya gittim. Oradaki bahçeleri ve fuarları gezdim. Budama kurslarına gittim. İlaçlama ve gübreleme ile ilgili dersler aldım.

* Burada 92 bin ağacımıza ne yapabiliriz ve onlar gibi nasıl ürün alabiliriz diyerek gerekli işleri yaptık ve şu an onların şartlarını 10 yılda yakaladık.

* Hedefimiz bin 200 tondu. Bu yıl hava şartları ve yağmur azdı.100-150 ton eksiğimiz var. (DHA)