Gördüğünüz ilk şey hayalinizdeki işi ortaya çıkarıyor

Sık sık sosyal medya kullanıcılarına tartışma konusu olan optik illüzyon testlerine bir yenisi daha eklendi. Bu defa da resme bakanların hayallerindeki işi ortaya çıkaran bu test konuşuluyor.

Sozcu.com.tr

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Bir tür göz yanılmasına dayanan ve sık sık sosyal medyada yayılan testlerden biri daha tartışılıyor. Kişisel gelişim platformu Minds Journal’ın yer verdiği görselin bu defa da insanların hayallerindeki işi ortaya çıkardığı iddia ediliyor.

Bu akıllara durgunluk veren zeka oyununda ilk görülen görüntü insanların hayallerindeki işi gösteriyor. Optik illüzyonda bir salyangoz, harita ve kafatası bulunuyor.

İlk olarak salyangozu görenler için öğretmenlik gibi hizmet sektörüne yönelik ve sürekli insanlarla etkileşim içinde olunan mesleklerin uygun olduğu belirtiliyor.

Resme bakar bakmaz kafatasını görenlerin ise çok daha yaratıcı oldukları düşünülüyor. Bu kişiler bir sanatçı, ressam veya dansçı olmak isteyebilirler.

Resimde bir harita görenlerin ise problem çözmeyi sevdikleri ve analitik oldukları belirtiliyor. Mimarlık, hukuk, bilim veya mühendislik alanlarında kariyer yapmak isteyebilirler.

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