Gören “kaç aylık hamilesin” diyordu: Devasa kist çıkarıldı

ABD'de yaşayan 25 yaşındaki Raquel Rodriguez, son yıllarda aşırı yemek yememesine ve spor yapmasına rağmen karnının büyümesi üzerine hastaneye gidince kendisini şaşkına çeviren bir bilgi öğrendi.

Sozcu.com.tr

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ABD’de yaşayan 25 yaşındaki Raquel Rodriguez, yıllardır yaşadığı sağlık sorununu sosyal medyada anlatarak gündem oldu…

Minnesota’da yaşayan genç kadın, yıllar önce cinsel ilişkiye girdiği sırada çok zorlandığı için doktora gitti. Fakat doktorlar genç kadının yumurtalıklarında 8 santimetrelik bir kist bularak bunun küçük olduğunu söyledi. Cinsel ilişkiye girerken yaşanan ağrının başka bir sebebi olabileceğini söyleyen doktorlar, genç kadına ağrı kesici vererek gönderdi.

Fakat zaman içinde genç kadının bedenindeki bu kist giderek büyümeye başladı. Yakınları ve yoldan geçenlerin hamile sandığı ilkokul öğretmeninin hayatı da olumsuz etkilenmeye başladı. Gündelik yaşamı sekteye uğrayan ve ilişkileri bozulan 25 yaşındaki kadın en sonunda dayanamayıp doktora gitti.

Genç kadın zorlu bir ameliyat sürecinden sonra ise yaşanan değişimi gözler önüne TikTok’ta sergiledi. Genç kadının yumurtalıklarından yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki bir kistin çıkarıldığı açıklandı.

Rodriguez sağlık durumunun iyi olduğunu söylerken 2 saatlik ameliyat sonrasında çıkarılan kistin boyunun 28 santimetre olduğunu söyledi. Genç kadın, “Bu tümörün kanser olmaması büyük bir şans. Yoksa şu an hayatta olmazdım” dedi.