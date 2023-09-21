Görenler bir daha baktı: Çıplak adam kimseye aldırmadan dolaştı
ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda gülerek dolaşan çıplak bir adam görenleri şaşkına çevirdi.
Görünürde herhangi bir elbisesi, bagajı ya da eşyası olmayan çırılçıplak bir adam, cuma günü saat 22:15 civarında Dallas Fort Worth Havalimanı’nda dolaşırken görüldü.
Havalimanındaki bir yolcu tarafından videoya alınan kişi, bir noktada kendisine yöneltilen kamerayı fark etti ve koluyla işaret yaptı.
Kendisine yöneltilen bakışlara aldırış etmeyen adam, gülerek dolaşmaya devam etti.
Havayolunun bir sözcüsü, kendisinin kısa süre sonra DFW Havaalanı Kamu Güvenliği Departmanı tarafından göz altına alındığını ve akıl sağlığı değerlendirmesine tabi tutulduğunu söyledi.
Havayolu, adamın suçlanıp suçlanmadığı veya bu tuhaf olaya hangi koşulların yol açtığı konusunda açıklama yapmadı.