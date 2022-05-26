Görenler gerçek sanıyor: Köpek gibi yiyor, içiyor, oynuyor

Japonya'da yaşayan Toko-san isimli bir adamın kendine kostümü tasarlayıp köpek gibi davrandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Japonya’da Toko-san isimli bir adam, 12 bin 500 sterlin yani yaklaşık 257 bin TL harcayarak kendisi için özel bir köpek kostümü diktirdi.

Youtube’da videolar paylaşan ve uzun süredir köpek olmak istediğini söyleyen Toko-san Lassie cinsi bir köpek kostümü sipariş verdi. Tam 40 gün sonra işe Japon adamın hayalleri gerçek oldu ve kostümüyle artık tamamen bir köpek gibi davranabilecekti…

Kostümün içinde kendi fotoğraflarını paylaşan Toko-san, “Onu Lassie cinsi seçtim çünkü giydiğimde gerçek görünüyor. Benim bedenime yakın büyük bir hayvanı seçmenin daha iyi olacağını düşündüm.” dedi.

Nisan ayı başlarında YouTube’da Lassie kostümü giymiş Toko-san’ın tuhaf bir video klibi ortaya çıktı klip kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Toko san’ın tıpkı bir köpek gibi patisini kaldırdığı, insanları selamladığı görüntüler pek çok kişi tarafından paylaşıldı.

Toko-San bu köpek olma işini o kadar abarttı ki yerde yuvarlandığı hatta patilerini havaya kaldırdığı videoları da paylaştı. Hatta köpek gibi kabından yemek yiyip içtiği görüntülere bile yer verdi…

Sosyal medyada çokça paylaşılan görüntülerde bazıları Japon adama destek olurken, bazıları da kostümün doğal bile görülmediğini söyledi.

Twitter’da kendisinin köpek kostümü içinde yerde yuvarlandığını gösteren bir video yayınlayan Toko-san, ‘Bir kostüm sipariş ettim! Senin sayende, hayvan olma hayalimi gerçekleştirebildim!’ ifadelerinde bulundu.

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