Görenler inanamadı… 5 bacaklı inek

Çin'deki bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylık ve fazladan bir bacakla doğan inek görenleri hayrete düşürüyor. Sırtında 5. bacağı olan ineğin nadir görülen 'polimeli' hastalığından muzdarip olduğu düşünülüyor.

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin’de bu defa 5’inci bacağı olan bir ineğin görenleri şaşırttı.

Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylık ineğin sırtındaki 5’inci bacak görenleri hayrete düşürdü.

‘UĞURSUZ’ OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu ‘uğursuz’ olarak değerlendirmesi sonucu ineğin doğumu nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

Zhao ayrıca, ineğin sahip olduğu 5’inci bacağın inekle geliştiğini belirtti.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK

Doğduğunda 10 kilo olduğu ifade edilen ineğin şu an 100 kilo olduğu belirtildi.

İneğin ‘polimeli ‘adı verilen ve fazladan bacak oluşmasına sebep olan çok nadir bir hastalıktan muzdarip olduğu düşünülüyor. (DHA)