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Görenler inanamadı… Kafasına saplanan okla yaşıyor
Görenler inanamadı… Kafasına saplanan okla yaşıyor
Kanada'nın Ontario eyaletinde kafasına ok saplanmasına rağmen yaşamını sürdüren bir geyiğin görüntülenmesi şaşkınlık yarattı.
Sozcu.com.tr
Yaşam 18 Aralık 2020 - 16:24

Kanada’da vahşi yaşam fotoğrafları çeken Lee-Anne Carver, 3 yıl boyunca evlerinin bahçesine gelen Carrot (Havuç) adını verdiği geyiğin kafasına bir ok saplandığını tespit etti.

Carver tarafından görüntülenen geyiğin bu halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Geyiğin ne zaman ve kimin saldırısına uğradığı bilinmezken hayvanın hayatta kalmasının nasıl mümkün olduğu tartışılıyor.

Fotoğrafı çeken Carver, geyiğin acı çeker bir hali olmadığını ifade etti.

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