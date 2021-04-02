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Görenler şaşırıyor… Nisan ayında 8 metre kar!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Güncellenme: 09:56, 02/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Görenler şaşırıyor… Nisan ayında 8 metre kar!

Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası’nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor.

8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan karla mücadele ekipleri, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor.

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Tünelleri andıran yolları görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir yandan da o anı kaçırmamak için doyasıya hatıra fotoğrafı çektiriyor. (İHA)