Görenler tekrar baktı: Festivalde çekilen fotoğraf kafaları karıştırdı

Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen bir festivalde çekilen fotoğraf görenleri şaşkınlığa uğratarak tekrar tekrar bakmalarına sebep oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

14-17 Haziran 2023’te Danimarka’da düzenlenen heavy metal müzik festivali CopenHell 2023’te çekilen ve sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf görenleri şaşkına çevirdi.

Eski ismi Twitter olan X’te paylaşılan fotoğrafta, sarışın bir kadın, partnerinin omuzlarının üzerinde konseri takip ederken görülüyor.

Ancak kadının arkasında görünen iki adet erkeğin kazınmış kafası, sosyal medya kullanıcılarının kafasını karıştırdı.

İlk bakışta kadının tanga giymiş olduğunu zanneden ve erkeklerin kafalarını da kalça olarak kodlayan bazı kullanıcılar, gönderinin yorum bölümüne koştular.

Bir kullanıcı, “Neler olduğunu anlamam 10 saniyemi aldı.” derken bir diğeri de, “Göreceğimi gördüm… Beni rahat bırakın.” diyerek yorum yaptı.

Dikkat çeken gönderi, o zamandan beri 5.170 beğeni aldı ve 500’den fazla kez yeniden paylaşıldı.

İlginizi Çekebilir 106 yıllık fotoğraf tartışma yarattı: Zaman yolcusu mu?

İlginizi Çekebilir İç çamaşırlı fotoğraflarıyla ünlü olan yargıcın son pozu hayal kırıklığı yarattı