Görme engeli Ağrı Dağı’na çıkmasını engellemedi

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesine gelen ve Ağrı Dağı’na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, dağa tırmanan ilk görme engelli kadın oldu.

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İstanbul'dan Ağrı'ya gelen Görme engelli Melisa Yılmaz, Doğubayazıt'a giderek Ağrı Dağı'na tırmandı. Kamp arkadaşlarının desteğiyle dağa çıkan Yılmaz, Ağrı Dağı'na çıkan ilk görme engelli kadın oldu.

Çok duygulandığını anlatan Melisa Yılmaz, “Buraya İstanbul'dan geliyorum. Çok yorgunum ve çok karmaşık duygular içerisindeyim. Çok duygusalım” ifadelerine yer verdi. İHA