Görme engelli Helen konservatuarı kazandı

Bodrum'a bağlı Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli 17 yaşındaki Helen Güçlü, hayalindeki konservatuar bölümünü kazandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne kesin kayıt yaptıran Helen Güçlü, hayallerini nasıl gerçekleştirdiğini SÖZCÜ'ye anlattı.

Yaşar ANTER

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Doğuştun görme engelli olan ve anne-babası ayrıldığı için dedesi Mehmet Güçlü, babaannesi Gülizar Güçlü ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Helen Güçlü, 5 yaşında başladığı müzik tutkusunu ilkokul ve ortaokulda emekli öğretmen Emel Yeşilkay ve müzik öğretmenlerinin desteği ile geliştirdi.

Bodrum’daki Hayırlı Sabancı Anadolu Lisesi’ni takdirname ile bitiren Helen Güçlü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Konservatuarı Türk Müziği Bölümü’nü kazandı. Güçlü 4 yıl eğiitm göreceği üniversiteye kayıt yaptırıp bugün Bodrum’a döndükten sonra mutluluğunu ve heyecanını SÖZCÜ ile paylaştı.

“UMUDUMU ASLA YİTİRMEDİM, HAYALLERİMİN PEŞİNDEN GİTTİM”

Helen Güçlü, 7 yaşından bu yana konser verdiğini, Perihan Sözen ve müzik öğretmenlerinin desteği ile bugüne kadar geldiğini belirterek, “Benim için en büyük engel görmemek değil. Bi rşeyleri yapamamak. Ben asla umudumu yitirmedim. Sesimin ve kulağımın gücünden etkilenen hocalarımın beni doğru yönlendirmesiyle bugün ileride iyi bir sanatçı olabilmek için ilk adımı attım ve kaydımı yaptırdım. Umudumu asla yitirmedim, hayallerimin peşinden gittim ve gerçekleştirdim” diye konuştu.

“ÜNLÜ USTALARI DİNLEYEREK KENDİMİ GELİŞTİRDİM”

Güçlü, açıklamasının devamında Bodrum’da yaşayan Türk sanat müziği sanatçısı Perihan Sözen’in kendisine destek verdiğini söyleyerek “Türk halk müziğinde Neşet Ertaş, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif’i dinleyerek kendimi geliştirdim. Koro ve solo konserlere çıktım. Kurtalan Ekspres ile sahne aldım. Ben görmemekle ilgili değil de bir şeyleri yapamadığım zaman umutsuzluğa kapılıyorum. Kıymetli ses sanatçılarımızın, hocalarımızın yaptığı gibi üniversiteden sonra iyi ve ahlaklı bir sanatçı olarak sanat yaşantımda olumlu bir iz bırakmak isterim” dedi.

“HELEN HER İŞİ BAŞARABİLECEK BİR GÜÇTE”

Helen’e çocukluğundan beri destek veren emekli öğretmen Emel Yeşilkaya ise, “Helen’in yaptığı en iyi şey savaşmak ve başarmak. Helen’in bu başarısı birçok görme engelli çocuğumuza örnek olacak. Helen görmemenin hiçbir şeye engel olmadığını gösterdi. Ona konservatuar hayatı boyunca da desteğimiz sürdüreceğiz. Bodrum’un gururu oldu” dedi.