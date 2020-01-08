Görme engelli tiyatrocuları, alkışlar hayata bağlıyor

İzmir'de yaşayan tiyatro sanatçısı Ebru Son'un, 3 yıl önce Karşıyaka´da bir alışveriş merkezinde başlattığı atölye ile 20 görme engelliyle kurduğu Braille Okuma Tiyatrosu, çalışmalarına devam ediyor. Kimi meslek sahibi, kimi öğrenci olan görme engelli üyelerden oluşan ve tiyatro severlerin yakından takip ettiği ekip, bu yıl sergileyecekleri dört oyundan biri olan 'Ağzı Çiçekli Adam' isimli oyunu 11 Ocak´ta izleyiciyle buluşturacak.

İzmir´de yaşayan tiyatro sanatçısı Ebru Son, 3 yıl önce Karşıyaka’da bir alışveriş merkezinin isteği üzerine başlattığı görme engelli tiyatro atölyesinin zaman geçtikçe büyümesiyle, Braille Okuma Tiyatrosu’nu kurdu. Bazı üyeler kendi mesleğini devam ettirirken, haftanın iki günü Braille alfabesiyle yazılmış oyunu metninden okuyarak tiyatroyla hayatına renk katarken, bazıları ise daha önceden de tutkulu oldukları tiyatroyu sürekli hale getirme fırsatını yakalıyor. Her hafta Karşıyaka’daki alışveriş merkezinin atölye odasında toplanan ekip, Braille alfabesinden oyunu takip edip ses tonlarındaki değişimlerle canlandırma yapıp, ses efektleri ile oyunlarını zenginleştirerek çalışıyor. Yaşları 25- 40 arasında değişen görme engelli tiyatrocular, sahneye çıkıp görünürlüklerini artırarak sanatın engel tanımadığını kanıtlıyor. Onları engelli gibi görmediğini ve bir aile olduklarını söyleyen Ebru Son, bundan sonra oyun biletlerini ücretli hale getirmeyi ve bazı oyuncularının profesyonel projelerde yer almasını istediğini anlattı. İkinci oyunlarıyla Yön Engelsiz Sanat Birliği tarafından düzenlenen 5’inci Engelsiz Ödülleri’nde en iyi oyun ödülünü alan tiyatro ekibi, bu yıl ilk oyunları ‘Ağzı Çiçekli Adam’ı 11 Ocak´ta Karşıyaka’daki alışveriş merkezinde sergileyecek.

(DHA)