Gözümü kırpmadan göreve hazırım

25 yıl hekimlik yapan sanatçı Ferhat Göçer, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının en ön cephede savaştıklarını, şehit olmayı göze aldıklarını söyledi. Göçer, “İhtiyaç anında gözümü bile kırpmadan en kritik noktalarda görev alabileceğimi katıldığım her platformda söylüyorum” dedi...

Aşk şarkılarının sevilen ismi Ferhat Göçer doktor kimliğiyle de yakından tanınan bir sanatçı… 25 yıl devlet hastanesinde genel cerrah olarak hizmet veren Göçer uzun süre mesleği ve sanatını bir arada yürüttükten sonra doktorluktan emekli olmuştu. Göçer, SÖZCÜ Haftasonu'na pandemi sürecinde yaşadıklarını ve albüm çalışmasını anlattı.

– Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Karantina günlerinin ilk 1 ayında çok zorlandım. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı bir sürece giriyor olduğumuzu derinden hissetmenin, duygusal şokunu atlatmaya çalıştım.

– Hep evde miydiniz?

İlk dört ay hep evdeydik. Aklınıza gelebilecek her türlü aktiviteyi yaptık. Saç kestik, yemek yaptık. Film seyrettik, boş tavana bakma seansları yaptık.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK ÖNEMLİ

– Bir hekim olarak korona sürecini nasıl değerlendirirsiniz?

Bu süreçte ülkelerin sağlık sistemlerinin de savunma sistemleri kadar hayati öneme sahip oldukları bir kez daha tüm çıplaklığıyla hissedildi.

– Bu süreçte ‘göreve çağrılırsam koşarak giderim' açıklaması yaptınız…

Sağlık çalışanları bir savaşta en ön cephede çatıştılar. Hayatlarını hiçe sayıp, şehit olmayı göze aldılar. Bende bu ahlakla ve bilinçle yetişmiş bir hekim olarak pandemi sürecinde gerek üniversitelerde, gerekse konferanslarda ihtiyaç anında gözümü kırpmadan en kritik noktalarda görev alabileceğimi bütün samimiyetimle itiraf ettim.

Mücadele etmek gerek

– Ferhat Göçer savaşçı mıdır?

Benim mücadeleci bir yapım vardır. Mücadelemi insanın içindeki gayret ve azim motivasyonuyla asla hırslarına yenik düşmeden, başkalarına zarar vermeden gerçekleştirmeye çalıştım. Mücadele etmeden emek sarf etmeden insanın hayallerine ve ideallerine ulaşmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Özenle, gayretle, sevgiyle ve aşkla yapılan bir mücadeleden bahsediyorum.

Mesela Ağır Yaralı adlı şarkımda paylaştığım ağır yaralı olma duygusu, özellikle 2020 yılı içerisinde yaşadığımız tüm sağlık, sosyal ve ekonomik şokların hepimizde bıraktığı izleri anlatıyor. İnsanın kendisiyle, yalnızlığıyla, geçmişiyle ve mücadeleleriyle yaptığı iç muhakemesini ve bu savaşların içinde yarattığı yorgunluğu ifade ediyor. İnsanların elinden hayallerini, umutlarını, sevdiklerini aldığınızda yaşamın bir anlamı kalmıyor.

Müzik sektörü yaşanan süreçten çok etkilendi

– Ağır Yaralı maxi single çalışmanız çıktı. Zor olmadı mı bu süreçte üretmeye devam etmek?

Birçok yeni şarkı ve düzenleme yaptım. Sözü Zeynep Talu'ya, bestesi bana ait olan Ağır Yaralı şarkısının dünyanın normalleşmeye çalıştığı bu döneme en uygun şarkı olduğunu düşünüyorum.

– Sanatçılar da büyük iş kayıpları olduğunu açıkladı.

Pandemi sürecinde, en çok etkilenen sektörlerden biri müzik ve kültür sanat etkinlikleri oldu. İyimser bir tahminle 2021'e kadar normalleşeceğini düşünmüyorum. Bu bir sınav ve sabır dönemi.

Sabahattin Ali, dönüm noktam oldu

– Geçtiğimiz yıl sahnede Sabahattin Ali'yi canlandırırken ‘İçimde bir Sabahattin Ali yeşerdi' demiştiniz…

Sabahattin Ali'nin hayatını canlandırmak, onu daha yakından tanımak benim psikolojik ve kişisel gelişim sürecimde bir dönüm noktasıdır. Mücadele kavramının hayat bulduğu bir yazar. Haksızlıklara, mazlumlara, mağduriyete şiddete başvurmadan yüksek sesle haykırabilen biri..

Gördüğü yanlışları, aksaklıkları, sorunları ifade etmenin bedelini hayatıyla ödeyen, toplumun vicdanında ölümsüzleşmiş en büyük edebiyatçılarımızdan biri Sabahattin Ali. Onu yakından tanımak, onunla özdeşleşmek sanat hayatımın en anlamlı tecrübelerinden biri oldu. Benim muhakeme, dolayısıyla ifade yeteneklerimin gelişmesinde büyük katkıları oldu.