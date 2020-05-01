Gramla satılıyor, kilogramı 600 bin lira

Birçok hastalığının tedavisinde kullanılan arı zehrinin gram fiyatı duyanları şaşırtıyor. Arıcılık yapan Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı, altından daha değerleri olan arı zehrini üretti. Gramı yurtdışına 600 lira, kilogramı ise 600 bin liraya satılan arı zehri büyük ilgi görüyor. Avrupa’nın corona virüsü salgınından daha fazla etkilenmesi de Türk üreticilerinin kazancını katlıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan ve arıcılıkla uğraşan iki arkadaş Murat Almışlar ve Mustafa Gökçalı, arı ürünlerine değer katmak amacıyla 3 yıl önce birçok hastalığının tedavisinde kullanılan arı zehri üretimine başladı. Meraklı arıcılar, dünya yıldızlarının cilt bakımları için kullandığı ve birçok hastalığının tedavisinde kullanılmaya başlanan arı zehrinin gramını da yurtiçine 350, yurtdışına da 600 liradan satıyor.

TIPTA VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR

Arı zehrinin tıpta ve kozmetik sektöründe kullanıldığını ifade eden Almışlar, yaklaşık 3 milyon arı ile üretim yaptıklarını, ancak işlerini büyüttüklerini anlattı. Arı zehrinin toplanma aşamasının çok zahmetli olduğunu kaydeden Almışlar, “Arı zehri kozmetik sektöründe yüz gerdirici, ağrı kesici krem olarak kullanılıyor. Tıp sektöründe ise kas hastalıklarında, kanser tedavilerinde kullanılıyor. Ayrıca panzehir olarak da kullanılabiliyor” diye konuştu.

Arı zehrinin çok değerli bir ürün olduğunu ve çok az toplanabildiğini dile getiren Murat Almışlar, bu yüzden gramla satıldığını belirtti. Bir gram arı zehri elde edebilmek için 15 bin civarında arının çalıştığını ifade eden Almışlar şunları söyledi:

“Arıya zarar vermeyen üzerinde teller olan, altınla cam olan elektrikli bir aparat kullanıyoruz. Arılar bundan zarar görmüyor. Telin altındaki camı sokmak için uğraşıyor. Buraya da zehrini bırakıyor. Bu zehrin yüzde 88'i uçuyor, yüzde 12'si cama yapışıp kalıyor. Camdan kazıyarak topluyoruz. Kendi arılarımızdan topladığımız arı zehri yetmediği için Denizli, Muğla, Balıkesir, Bingöl gibi birçok ilden arı zehri topluyoruz. Kendi arımızdan sezonda 100-150 gram toplarken şimdi sadece günlük 50 gram toplamaya başlıyoruz.”

YURTDIŞINDAN TALEP ÇOK FAZLA

Yurtdışından talebin çok fazla olduğunu ve 5 kilogram arı zehri üretmeyi hedeflediğini kaydeden Almışlar, “Yurtdışından firmalarla sözleşme imzaladık, yurtdışından ilgi çok büyük. 50-100 gram değil, kilogramlık arı zehri istiyorlar. Yurtiçinde arı zehrinin bir gramının fiyatı 350 lira, yurtdışında ise bu rakam katlanıyor. Yurtdışına göndereceğimiz arı zehrinin gramı 600 lira. Euro'nun yükselmesi bu fiyatta etkili oldu. Yani bir kilogram arı zehri 600 bin lira, biz bu yıl 5 kilogram üretmeyi hedefliyoruz” dedi.

AVRUPA'DA ÜRETİM AZALDI

Corona virüsü salgınından Avrupa'nın çok fazla etkilenmesinin Türk arıcılığında olumlu bir gelişme yarattığını kaydeden Almışlar, “Corona virüsü salgını ile birlikte arı ürünlerine yönelik talepler arttı. Avrupa'da kısıtlı üretim olduğu için, talep edilen ürünleri üretemiyorlar. Türk arıcısına bu gelişme umut verdi. Türkiye için bir fırsat oldu. Onlarda corona virüsü daha yaygın, orada üretim olmadığı için bizim ürettiklerimize muhtaçlar. Türk arıcısı doğru temiz üretim yaparsa bu sene kazanır. Örneğin propolisin bağışıklığı güçlendirdiği söylendi ve propolise ilgi çok fazla arttı” diye konuştu.

DOĞA KENDİNE GELDİ, ARI ÖLÜMLERİ AZALDI

Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte doğanın kendine gelmeye başladığını ve geçen yıllarda yaşanan arı ölümlerinin azalmaya başladığını dile getiren Almışlar, şunları söyledi: “Bu yıl ilaçlardan, doğanın kirletilmesinden dolayı yaşanan arı ölümleri geçen yıllara göre yarı yarıya düştü. Bu verimi de etkiliyor.”